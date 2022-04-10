Работа посольства Италии в Украине будет возобновлена: стало известно, когда дипломаты вернутся в Киев

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что дипломатическое посольство его страны возобновит работу в Киеве сразу после Пасхи. В этом году главный праздник всего православного мира выпадает на 24 апреля, а с понедельника, 25 числа здание итальянского представительства откроет свои двери для всех, кто нуждается в его услугах.

Об это передает издание La Repubblica. Сейчас посольство помогает своим гражданам в дистанционном режиме из Львова.

"На последнем совещании в нашем МИДе мы приняли решение о необходимости вернуться в полноценный режим работы в украинской столице. Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем одними из первых, кто вернется", – подчеркнул Ди Майо.

Отметим, что адрес посольства Италии в Киеве сохранится прежним: Ярославов Яр, 32Б.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Италия и Франция выслали дипломатов российского посольства на фоне военных действий в Украине.