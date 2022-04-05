Франция и Италия высылают российских дипломатов

Италия и Франция намерены выслать российских дипломатов. Причина – деятельность, противоречащая национальным интересам.

Об этом сообщают AFP и Corriere della Sera. Франция намерена выслать 35 сотрудников посольства.

"Франция заявляет о высылке российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам страны", – пишет издание.

Данная мера затронет 35 сотрудников российского посольства, заявили источники.

О таком же решении объявили и власти Италии. Отмечается, что выслать намерены несколько десятков дипломатов – окончательный список планируют обнародовать 5 апреля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выслать около 40 дипломатов решили власти Германии.

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