Путина назвали убийцей, обсуждали визит в Украину: новые детали переговоров Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся 20 июля, обсудили возможность визита американского политика в Украину. Однако о конкретике пока говорить рано.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он отметил, что в ходе переговоров было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу.

"Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться. Но об этом говорить еще очень рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможно", – пояснил спикер президента.

Он подтвердил, что "это действительно обсуждали (возможность визита Трампа в Украину. - ред.)", но уточнил, что "конкретика еще очень преждевременна – и формат, и время, и место".

Также, по словам Никифорова, политики обсудили удар российской армии по Николаеву 19 июля и удар 8 июля по детской больнице "Охматдет". Президент Украины призвал собеседника не верить представителям стран, которые пытаются оправдать действия российского диктатора Владимира Путина.

"Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре", – рассказал пресс-секретарь Зеленского.

Он добавил: "Трамп сказал также очень интересную вещь: он сказал не верить фейк-ньюсу, что его победа на выборах может быть выгодна России".

Напомним, ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social о своем разговоре с украинским лидером, назвав его "очень хорошим". В частности, политики обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в нашем государстве.

Трамп назвал себя "следующим президентом Соединенных Штатов" и заявил, что он принесет мир в мир и положит конец войне, которая стоила столько жизней.

Как сообщал OBOZ.UA:

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