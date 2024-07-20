Минимум 10 лет: в США сказали, прекратят ли помогать Украине, если президентом станет Трамп

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине вне зависимости от того, кто станет следующим президентом. По его словам, между Киевом и Вашингтоном есть договоренности как минимум на 10 лет.

Видео дня

В течение этого периода США будут способствовать наращиванию потенциала для защиты Украины. Об этом Блинкен заявив во время выступления на Аспенском форуме по безопасности, сообщает "Голос Америки".

Он заявил, что каждая администрация Белого дома имеет возможность устанавливать свою политику, но в целом власть США не может заблокировать будущие решения. Блинкен напомнил, что на саммите НАТО более 20 стран подписали 10-летние двусторонние соглашения о безопасности.

"Это означает, что все эти страны, включая Соединенные Штаты, обязались помогать Украине в течение следующего десятилетия, наращивать ее потенциал сдерживания, развивать ее защиту", – заявил Блинкен.

Также он подчеркнул, что США делают все возможное, чтобы Украина имела то, что ей необходимо для борьбы с российской агрессией. Кроме того, госсекретарь отметил, что Вашингтон помогает Киеву с планом программы на будущее.

"Я считаю, что поддержка все еще есть, и думаю, что любая администрация будет принимать это во внимание. Любая администрация должна задать себе сложные вопросы: если мы остановимся, если мы дадим обратный ход, и если отвернемся от Украины, что сделает Путин? Он тогда на самом деле возобновит агрессию и, возможно, будет иметь шанс добиться успеха там, где ему пока не удавалось", – сказал Блинкен.

Напомним, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обязаны поддерживать Украину независимо от личности президента. Эти обязательства будут выполняться через тот или иной механизм – либо как прямая помощь, либо как соглашение по НАТО – несмотря на состав администрации нового американского президента.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в нашем государстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!