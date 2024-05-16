Путин в Китае: российский диктатор приехал обсуждать сценарии капитуляции Украины по китайскому 'мирному' плану?

То, что Путин совершил свой первый после "инаугурации" заграничный визит именно в Китай, логично, учитывая зависимость РФ от КНР.

Путин, вероятно, будет добиваться от Си дополнительной поддержки для изолированной экономики своей страны и увеличения военного сотрудничества. Также Си и Путин планируют "рассмотреть несколько инициатив, которые изменят мировое геополитическое пространство". Речь идет о масштабном усилении роли БРИКС, дальнейшей объединенной борьбе против США и "мирных инициативах" в отношении Украины, которые больше похожи на принуждение к капитуляции.

О том, чего ждать от визита российского диктатора Путина в Китай, – в материале OBOZ.UA.

Путин снова заговорил о переговорах

В преддверии визита в Китай Путин в интервью агентству "Синьхуа" вновь поднял тему мирных переговоров и "положительно оценил позицию Китая" относительно политического урегулирования войны в Украине, заявив, что "Пекин четко понимает корни "украинского кризиса" и его глобальное геополитическое влияние. "Концепции и предложения, указанные в документе, демонстрируют искреннее желание Китая стабилизировать ситуацию", – добавил российский диктатор.

Путин также подчеркнул, что принципы мирного урегулирования "украинского кризиса", недавно предложенные главой КНР, органично вписываются в вышеупомянутый документ.

"Мы никогда не отказывались от переговоров… Мы стремимся к всеобъемлющему, устойчивому и справедливому урегулированию этого конфликта мирными средствами. Мы открыты к диалогу по Украине, но такие переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, в том числе и наши. Россия должна получить устойчивые гарантии для себя", – заявил он.

Российские СМИ заявляют, что Путин и Си Цзиньпин обсудят украинский вопрос с глазу на глаз, добавляя, что Китай, скорее всего, не будет участвовать в Саммите мира по инициативе Украины в Швейцарии.

"Мы ценим мудрую и взвешенную позицию наших китайских партнеров по неучастию Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации формулы мира Зеленского", – заявил помощник российского диктатора Ушаков.

"Мирные инициативы" с привкусом капитуляции

В преддверии приезда Путина КНР удвоила дипломатические усилия для продвижения своих мирных предложений. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил страны так называемого Глобального Юга. Пекин согласовывал с этими странами свой подход к так называемому охлаждению войны, то есть фактически пытался повлиять на позицию стран Глобального Юга, которые все же будут готовы направить своих представителей на Саммит мира в Швейцарии.

Для этого уже есть и план, который Китай стремится реализовать. Основа этого документа – предложение фактической заморозки войны, зафиксирующей потерю Украиной оккупированных Россией территорий, с непонятными перспективами и на неопределенный срок. Именно то, к чему и стремится Россия. То есть китайцы просто предлагают Украине зафиксировать капитуляцию, красноречиво играя на стороне России.

Такой подход не удивителен. Ведь китайская концепция биполярного мира предполагает, что РФ находится в сфере интересов Китая, а Украина, как бывшая республика Союза, – в сфере влияния России. В Пекине уверены: если бы не помощь Запада, Китай уже давно вместе с Путиным смог бы "убедить" Украину стать сателлитом России.

Решить вопрос обхода санкций

Одной из главных целей визита станет поиск путей, как минимизировать сбои в работе экономического спасательного круга, который Китай бросил России после начала полномасштабной войны против Украины. Пекин стал самым большим рынком для российской нефти и газа, а также ключевым источником импорта.

Поскольку поставки китайских товаров двойного назначения помогают Кремлю создавать необходимое вооружение, Вашингтон теперь пытается перекрыть этот поток.

Ограничения, похоже, уже оказывают некоторый эффект. Китайский экспорт в Россию упал на 15,7% в марте и на 13,5% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это во многом объясняется опасениями вторичных санкций, которыми Пекину грозят США.

Именно поэтому планируется, что Путин будет обсуждать с Си Цзиньпином решение проблемы застопорившихся банковских платежей между РФ и КНР, чтобы обойти американские преграды.

Относительно вассальной зависимости РФ от КНР – этот фактор Москву, похоже, пока не очень беспокоит. Это соглашение, на которое россияне готовы пойти, чтобы работать с партнером, который не угрожает их внутренней стабильности и имеет схожие взгляды на мировой порядок.

На данном этапе у Путина краткосрочное видение: победить в Украине любой ценой. Ему нужна китайская поддержка, а именно – поставки товаров двойного назначения, необходимых для сложнейшего оружия, потому что миллионов артиллерийских снарядов, купленных в Северной Корее, недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление украинцев.

Китай получит выгоду при любом развитии событий

Си Цзиньпин все больше испытывает дипломатическое и экономическое давление от Запада, который требует сократить поддержку России в ее войне против Украины. Своими заявлениями о "неучастии в конфликте" Пекин стремится улучшить имидж и сохранить китайский экспорт. В то же время сохранение отношений с РФ для Китая также необходимо, ведь это дешевые ресурсы и китаизация рынка РФ, которая к тому же служит неким буфером, за которым КНР может пока укрыться от США, накапливая ресурсы для дальнейшей борьбы. Объем китайско-российской торговли вырос и достиг 240 миллиардов долларов.

Объявленные Белым домом тарифы на китайские электромобили говорят о решимости США играть в жесткую игру, к которой подключается и ЕС. И Китай это будет учитывать, ведь его экспорт в США до сих пор значительно превышает российский и составляет 427 миллиардов, а в Евросоюз – 550 миллиардов. В ближайшее время китайцы не смогут обойтись без экспорта товаров на Запад. С другой стороны, бросать Россию Си Цзиньпин не будет, ведь поражение РФ – не в интересах китайцев. Зависимая Россия, постепенно приходящая в упадок из-за войны, нужна как инструмент ресурсного усиления и защиты.

Си получил сигналы от Запада, но большой вопрос – сработают ли они

"Во время своих последних встреч с европейскими лидерами и госсекретарем США Энтони Блинкеном Си Цзиньпин насобирал много всяких сигналов и мнений. Самые главные, конечно, касаются войны в Украине – не поставлять товары двойного назначения и не поддерживать политически Россию, тогда не будете считаться стороной конфликта. Теперь все это китайский лидер обсудит с Путиным" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

По мнению Игоря Долгова, Си Цзиньпин понимает, что Китай в определенной степени все же теряет экономически из-за войны. Поэтому и заявил в Париже, мол, "не перекладывайте на Китай вину за эту войну, мы не причастны к "конфликту" и не являемся его стороной. Мы не поставляем оружие воюющим сторонам и будем более жестко контролировать товары двойного назначения".

"Это все, по существу, красивые и правильные слова, но главное – насколько все эти сигналы соответствуют актуальной позиции видения Си Цзиньпином дальнейшего развития событий относительно войны и мира в Украине и насколько он их будет транслировать Путину. Если в ближайшие месяцы мы увидим в Роттердаме больше китайских контейнеров, а на фронте с российской стороны меньше китайских беспилотников, тогда вроде бы подействовало. Если же нет, то, соответственно, все это осталось разговорами ради разговоров", – отметил Игорь Долгов.

Россия в нынешних условиях рассчитывает почти исключительно на Пекин, но и здесь есть определенные вопросы. Ведь сегодня Китай фактически заменил на глобальной арене СССР.

"Сейчас есть две супердержавы: Соединенные Штаты и КНР. А где в этом раскладе место России, которая так стремится к многополярному миру? Среди главных ролей ее уже нет. Есть два главных полюса, а рядом там, где-то недалеко от них – еще несколько других, не таких главных. И поэтому это важно, и интересно, как здесь будут развиваться события с этой многополярностью. Потому что сейчас это такие себе отношения вассала и сюзерена. Нет у Путина уже никаких возможностей что-либо изменить в этом плане. Война, которую он затеял против Украины, и все эти сотни тысяч жертв ради того, чтобы с американцами потом сесть и определить новый миропорядок. То есть он себя видел таким себе Сталиным. Но так не случилось и уже не случится, ведь подрос другой глобальный игрок – Китай, и теперь нужно сначала с ним согласовать свои планы или договориться на его условиях, а затем на что-либо претендовать", – констатирует Игорь Долгов.