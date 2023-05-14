'Путин – убийца': Зеленский объяснил, почему диалог с главой Кремля невозможен, и указал на главные задачи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для наступления справедливого мира в нашей стране следует разработать план действий. Однако без участия страны-агрессора России.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянским СМИ. Он заявил, что диалог с главой Кремля невозможен, и указал на главные задачи нашего государства.

"Нам не нужны посредники между Украиной и агрессором, захватившим наши территории. Мы должны разработать план действий по миру, справедливому миру в Украине", – отметил президент.

Он добавил, что именно к процессу разработки плана Украина приглашает приобщиться и Папу Римского в том числе.

"Мое впечатление, что сначала надо все разработать, не блокировать, не приглашать блокирующую Россию", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже знает последствия "посредничества" с главой РФ в Нормандском формате. Зеленский вспомнил, когда технический уровень происходил на Минской платформе и одновременно россияне на временно оккупированных территориях провели паспортизацию, запретили украинский язык, образование и украинскую церковь.

"Посредничество с Путиным – он убийца – не может быть", – заявил президент, добавив, что на вопрос о готовности говорить с главой государства-агрессора не о чем.

Также Зеленский сказал, что Россия стала слабее, и Путин может сделать дипломатический шаг, но через год агрессор снова придет убивать нас.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 мая, Зеленский в рамках короткого визита в Италию прибыл в Ватикан. Глава государства уже встретился с Папой Римским Франциском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!