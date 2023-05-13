Зеленский обсудил с Папой Римским 'формулу мира' и призвал Ватикан осудить преступления РФ в Украине. Фото и видео

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский в рамках короткого визита в Италию прибыл в Ватикан. Глава государства уже встретился с Папой Римским Франциском.

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Об этом сообщило издание France 24. Это первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с момента начала войны.

Президент Украины отметил, что благодарен Папе за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев.

Во время переговоров с понтификом он подчеркнул, что Россия депортировала десятки тысяч детей.

"Должны приложить все силы для возвращения их домой. Кроме этого, попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что рассказал Франциску об украинской формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира, и предложил присоединиться к ее реализации.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность выступления посредником между сторонами.

Еще в марте понтифик заявил о готовности к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным. Он сообщил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину просил о встрече с президентом страны-агрессора, но получил отказ. Папа Римский сказал, что Путин – образованный человек, а войну России против Украины назвал мировой, и утверждал, что ее якобы подпитывают имперские интересы не только страны-агрессора, но и других государств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Ватикане заявили, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска состоится в любом случае и должна положить конец войне между Россией и Украиной. Представитель Ватикана был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой миссии;

– 5 мая Папа Римский Франциск встретился с высокопоставленным митрополитом Русской православной церкви (РПЦ) Антонием. Это произошло через несколько дней после того, как понтифик сделал интригующий, но загадочный комментарий о том, что Ватикан принимает участие в миссии, направленной на прекращение войны в Украине.

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