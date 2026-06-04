Путин сделал циничное заявление об 'Орешнике' и компромиссах, а также вспомнил Рубио и Анкоридж: все подробности

Российский диктатор Владимир Путин вечером 4 июня заявил, что якобы страна-агрессор Россия готова к компромиссам для окончания войны против Украины. Но только к тем компромиссам, о которых шла речь во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Главарь Кремля заявил, что "не видит противоречия" между заключением мирного соглашения с Украиной и установлением полного контроля над Донбассом.

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Проблему в том, чтобы на указанные компромиссы согласилась Украина. Это кремлевский диктатор Путин сказал во время встречи с западными журналистами.

Компромиссы Анкориджа

Показательно, что главарь Кремля не уточнил, на какие именно компромиссные шаги он согласен пойти.

"Мы, бесспорно, готовы и хотим договориться с Украиной мирным путем, на основе базы, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Теперь важно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению", – в частности, сказал Путин.

Российский диктатор, с уважением вспоминая американского президента, довольно пренебрежительно отзывается о его окружении. Так, комментируя последнее заявление госсекретаря Марко Рубио – он, напомним, признал, что "Россия никогда не достигнет заявленных в войне целей", – Путин сказал, что его "в конфликте в Украине" интересует "реальная ситуация, а не оценка Рубио".

Оккупированные территории

По словам главаря Кремля, Россия якобы уже "полностью взяла под контроль, все 100% территории" самопровозглашенной "ЛНР" и более 85% территории так называемой "ДНР", более того, оккупанты якобы контролируют 80% территории Запорожской области.

И вообще "нет места, где бы не шло бы наступление" российских захватчиков, подчеркнул Путин западным журналистам.

В это время его спросили, что для него является приоритетом – контроль над всем Донбассом или заключение мирного соглашения. В ответ главарь Кремля заявил, что "одно другого не исключает – контролировать весь регион Донбасса и заключить соглашение".

Как и всегда, Путин либо сам не знает, либо сознательно вводит Запад в заблуждение. По независимым данным, по состоянию на июнь 2026 года под российской оккупацией находится менее 19% территории Украины (около 110 тыс. км²). Сейчас полностью оккупирована только автономная республика Крым, которая была захвачена еще в 2014 году. На упомянутой Путиным Луганщине захватчики контролируют лишь 95% территорий, в Донецкой области – около 75%, в Запорожье – от 60 до 70% (довольно большой разрыв в колебании здесь за счет так называемых "серых зон" и контрнаступления ВСУ). Также оккупированы в Херсонской области левобережная часть региона, и на Харьковщине узкая полоса на севере вдоль государственной границы.

"Орешник" как государственная тайна

Также главарь Кремля заявил, что последний раз баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Украине ударили, чтобы удобно было посмотреть, как "были размещены блоки". И вообще на территории Украины вроде бы "не было ни одного боевого применения "Орешника".

"Мы подобные системы испытывали на полигонах, но "Орешник" не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого применения "Орешника" в полном смысле этого слова. А последнее – открою вам большую военную государственную тайну – просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты", – рассказал российский диктатор.

Интересно – по его словам, удар ракетами по гаражам в Белой Церкви и оккупированной территории Донбасса был сделан, чтобы посмотрели,"как были размещены расходящиеся блоки", и вообще эти два удара "были просчитаны до миллиметра – все, куда, потому что для нас это важно".

Как сообщал OBOZ.UA, на самом деле Кремль не рассматривает переговорный процесс как путь к завершению войны. Наоборот, Путин продолжает делать ставку на истощение Украины через воздушный террор, пытаясь компенсировать ограниченные результаты на поле боя ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Данные о замедлении российского продвижения и отдельные успехи украинских сил ставят под сомнение способность Кремля достичь целей военным путем – своими мыслями на этот счет в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

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