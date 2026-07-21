МВФ принял решение по Украине: что страна должна выполнить после выделения 690 млн долларов

В ближайшие дни Украина должна получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 690 млн долларов. Это стало возможным после того, как Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования. При этом там подчеркнули: Украина, среди прочего, должна проводить налоговые реформы, а также определить, какие бюджетные траты являются реально необходимыми.

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Об этом сообщили в самом МВФ. Там отметили: в краткосрочной перспективе бюджетная политика Украины должна быть сосредоточена на "выполнении бюджета в соответствии с имеющимся финансовым ресурсом".

"Для восстановления... бюджетной и долговой устойчивости нужно укреплять мобилизацию внутренних доходов, совершенствовать налоговое администрирование, повышать эффективность государственных расходов и улучшать бюджетное планирование. Завершение реструктуризации долга будет способствовать возвращению к устойчивости", – говорится в фонде.

Кроме того, подчеркивается, по словам руководства МВФ, выполнение Украиной реформ является "фундаментальным условием формирования динамической, устойчивой и рыночной экономики". Помимо этого, оно, среди прочего, призвало:

продолжать укреплять банковский надзор;

совершенствовать механизмы кризисного управления;

улучшать корпоративное управление – особенно в государственных банках;

осторожно подходить к валютной либерализации.

Вместе с тем, отмечается, директора фонда "высоко оценили взвешенную политику украинских властей". Которая, подчеркивается, помогла "сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность" страны.

Реформы будут ускорять

В свою очередь, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в выделение 690 млн долларов общий объем финансовой помощи Украине со стороны МВФ в рамках новой программы составит около 2,2 млрд. долларов.

"Все количественные критерии эффективности и индикативные целые программы на конец марта были выполнены. В рамках пересмотра были согласованы обновленные сроки реализации структурных реформ и мероприятия по дальнейшему выполнению программы", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнул Корецкий, для того, чтобы иметь постоянный доступ к внешнему финансированию, Украина должна внедрять согласованные ранее реформы. И правительство, по его словам, нацелено на ускорение этого процесса – тем более, что это должно позволить также:

усилить финансовую устойчивость;

сформировать надлежащие условия для восстановления, долгосрочного экономического роста и вступления Украины в Европейский Союз.

Что Украина должна выполнить для МВФ

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") выразил мнение, что вряд ли из программы исчезли, либо были добавлены существенно новые маяки – четкие шаги и реформы, которые должна выполнять Украина для получения доступа к финансированию. По его словам, речь, среди прочего, идет о необходимости:

До конца апреля 2027 года принять отмену НДС-освобождения для упрощенной системы и повысить порог регистрации плательщиком НДС.

и повысить порог регистрации плательщиком НДС. До кона июля-2026 ввести налог на доходы от цифровых платформ и отмену налогового освобождения для дешевых импортных посылок.

До конца декабря-2026 подать правила против уклонения/злоупотреблений упрощенной системой налогообложения.

До конца декабря-2026 принять новые организационные KPI для ГНС.

До конца авнуста-2026 подать изменения в Налоговый кодекс для повышения порога внеплановых проверок по заявкам на возмещение НДС и отрицательным значениям НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн и пр.

"Т.е., норму о "ФОП" не отменили – просто отложили на год. А посылки вообще срочно нужно до конца месяца принять (что нереально)", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров разрабатывает при содействии МВФ "дорожную карту" повышения тарифов на электроэнергию и газ. При этом будет действовать "механизм социальной защиты уязвимых домохозяйств" (вероятно, речь идет о субсидиях).

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