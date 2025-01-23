Путин считает, что основные цели войны против Украины уже достигнуты – Reuters

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы считает, что основные цели войны против Украины уже достигнуты. Речь идет о контроле над территориями, соединяющими материковую часть России с оккупированным украинским Крымом, и ослаблении украинской армии.

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Об этом Reuters заявил неназванный источник, "знакомый с позицией Кремля". По его словам, главарь РФ также осознает, какое давление его "СВО" оказывает на экономику страны.

Собеседник упомянул "действительно большие проблемы", такие как влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

Журналисты считают, что Путин "все больше обеспокоен перекосами в российской экономике военного времени". И в это же время новый президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении российско-украинской войны.

В Reuters заявили: в 2024 году РФ добилась самых значительных территориальных приобретений, не считая начала полномасштабного вторжения. Примерно 1/5 территории Украины уже оккупирована.

Со слов двух собеседников агентство также узнало, что часть элиты страны-агрессора тоже склоняется к переговорам. Это спровоцировано проблемами в российской экономике.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Владимир Путин создает видимость контроля над своей экономикой, заявляя об индексации выплат на уровне 9,5% и "приемлемом" дефиците бюджета. Однако реальность другая: инфляция достигла 9,9%, цены на продукты выросли до 11,4%, а бюджетный дефицит в 3,5 трлн рублей является рекордным за время войны.

– Количество россиян, испытывающих финансовые трудности, за последние четыре года выросло на треть.

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