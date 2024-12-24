Война в Украине опустошила карманы россиян: им стало намного чаще не хватать денег

Количество россиян, испытывающих финансовые трудности, за последние четыре года выросло на треть. В 2020 году из насчитывалось 35%, а теперь доля такого населения увеличилась – до 48%.

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Как сообщают росСМИ, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ. При этом 34% граждан РФ признались, что сталкиваются с финансовыми затруднениями часто, а 14% – очень часто.

Половина из них утверждает, что это отрицательно сказывается на эффективности их работы. Среди прочего, они пожаловались на снижение мотивации (23%), ухудшение внимания и концентрации (19%), падение трудоспособности (17%), трату рабочего времени на решение личных финансовых проблем (11%) и усиление раздражительности (8%).

Еще 45% опрошенных заявили, что у них редко возникают проблемы с деньгами, а у 5% – никогда. Реже всего с финансовым сложностям сталкиваются люди до 25 лет (17%) и обладатели высшего образования (9%).

При этом ранее стало известно, что на покрытие всех нужд финансов хватает только каждой двадцатой российской семье, а у каждой десятой денег хватает только на еду. А ранее в Госдуме заявляли, что до 20% российских семей с детьми не имеют денег ни на что, кроме еды.

В целом, согласно данным Росстата, по итогам 2023 года 9,3% россиян, или 13,5 млн человек, находились за официальной чертой бедности – то есть жили на доходы ниже 15 592 руб. в месяц для трудоспособного населения, 11 876 руб. для пенсионеров и 14 152 руб. для детей.

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