Российский диктатор Путин создает видимость контроля над своей экономикой, заявляя об индексации выплат на уровне 9,5% и "приемлемом" дефиците бюджета. Однако реальность другая: инфляция достигла 9,9%, цены на продукты выросли до 11,4%, а бюджетный дефицит в 3,5 трлн рублей является рекордным за время войны.

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О создании иллюзии для россиян сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). В ходе совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что социальные выплаты в России будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией, которая, по его словам, составляет 9,5%.

Хотя, на первый взгляд, это может выглядеть как попытка поддержать население, такая индексация значительно отстает от реального роста цен. Согласно данным Росстата, годовая инфляция уже достигла 9,9%, а цены на продукты питания поднялись еще более стремительно – до 11,4%.

Цены на базовые продукты, такие как картофель, капуста и лук, продолжают расти рекордными темпами. Только за три недели января 2025 года капуста подорожала на 3,5%, лук – на 4,3%, а общий рост потребительских цен составил 0,92%, что превышает показатели января 2024 года. В то время как Кремль пытается убедить россиян во "успехах", цифры указывают на дальнейшее ухудшение экономической ситуации.

По итогам 2024 года бюджетный дефицит России достиг рекордных 3,5 трлн. рублей (примерно 35 млрд долларов США). Это самый большой показатель за период полномасштабной войны против Украины. Министерство финансов РФ признает проблему и надеется сократить дефицит за счет повышения налогов, что в свою очередь еще больше усложнит жизнь обычным россиянам.

Несмотря на это, Путин пытается представить дефицит как "приемлемый" и убедить, что у "развитых экономик" ситуация еще хуже. Однако сравнение с другими странами не оправдывает факта, что финансовая система находится под серьезным давлением.

Росстат подтвердил, что инфляция в России продолжает бить рекорды. В январе 2025 г. она достигла нового максимума, превысив показатели за последние два года. Ситуацию усугубляет также стремительный рост цен на коммунальные услуги и транспорт, которые после индексации подорожали на 5,7-8,2%.

На этом фоне Центральный банк РФ уже шесть раз повышал ключевую ставку, доведя ее до 21% – самого высокого уровня за последние 22 года. Это решение призвано сдержать инфляцию, но в то же время оно делает невозможным экономический рост, что вызывает дополнительную обеспокоенность даже в Кремле.

Отдельным вызовом для российской экономики санкции Запада, в частности ограничения на экспорт энергоносителей. Путин пытается демонстрировать уверенность, хвастаясь "ночными дополнительными доходами" от энергетического рынка. Но эти заявления выглядят сомнительными, учитывая усилия международного сообщества по контролю над российским теневым флотом, который используется для обхода санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество россиян, испытывающих финансовые трудности, за последние четыре года выросло на треть. В 2020 году насчитывалось 35%, а теперь доля такого населения увеличилась – до 48%.

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