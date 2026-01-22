'Путин пока не хочет завершать войну': Зеленский сказал, кто может его заставить

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в завершении войны. Ситуация может измениться только при условии внешнего воздействия на российского лидера.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

В комментариях Зеленский очертил состояние российской экономики и армии, а также назвал политика, который, по его словам, способен донести Путину необходимость завершения войны.

"Путин не хочет завершать войну в той ситуации, которая есть сейчас", – сказал глава государства.

Оценка ситуации

Во время общения Зеленский отметил, что Россия не выиграет войну и будет вынуждена идти на компромисс. По его словам, российская экономика и армия находятся в состоянии усталости, а потери среди военных растут. Он уточнил, что потери россиян достигают около 35 тысяч человек ежемесячно и эта цифра, по его оценке, может увеличиваться.

Президент также подчеркнул, что готов к компромиссам ради мира. Но, как он отметил, такие шаги должны быть взаимными. В этой части разговора Зеленский сделал акцент на роли международных игроков во влиянии на позицию Кремля.

Возможное влияние

Зеленский заявил, что сейчас только Дональд Трамп имеет возможность донести до Путина мысль о необходимости завершения войны. Он подчеркнул, что речь идет именно о политическом влиянии и способности убедить российского президента изменить подход.

"Сейчас только Дональд Трамп имеет возможность донести до Путина мысль о необходимости завершения войны. Я готов пойти на компромиссы ради мира, но они должны быть с обеих сторон", – подчеркнул президент Украины.

Что предшествовало

Напомним, утром этого же дня президент прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо" и обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Сообщение Путину: война должна закончиться", – заявил республиканец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения зоны свободной торговли в Украине. Это должно способствовать восстановлению и дальнейшему развитию промышленности после прекращения войны.

Также напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, чтовойна страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа. Сейчас наше государство переживает критический период.

