Путин не согласился на 'африканский мирный план' по окончании войны в Украине – СМИ

Так называемый мирный план, который делегация из Южно-Африканской республики привезла в Москву накануне, не вызвала у диктатора Владимира Путина особого восторга. Большинство пунктов представленного документа Кремля якобы разделяет, но не представляет, как реализовать их фактически.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, вхожие в кремлевские башни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил в заинтересованности своего шефа в десяти пунктах "африканского мирного плана", и намерен продолжать дискуссию со своими последними партнерами из ЮАР.

Однако, как передают СМИ, российский фюрер критически высказался по отношению к той части плана, где ЮАР признает частью Украины оккупированные территории. Для Москвы подобная постановка не подлежит обсуждению, поэтому она автоматически "тормозит" следующие пункты и делает их едва ли реализуемые в глазах диктатора и военного преступника.

Напомним, что южноафриканский план мира предусматривает ряд радикальных решений, как для европейских государств, так и самой России. В документе прописана необходимость выведения российских войск с территории Украины, а также отзыв ордера на арест президента Путина трибуналом Гааги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что члены делегации от ЮАР, прибывшие 16 июня в Киев для встречи с президентом Зеленским для обсуждения своего видения "мирного плана" для Украины, заявили, что якобы не слышали взрывов в Киеве. Несмотря на то, что делегации пришлось спускаться в бомбоубежище, президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал сообщение об атаке "ложью и дезинформацией". Однако позже все же признал, что слышал взрывы.

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