После Украины африканская делегация посетила Россию: о чем говорили с Путиным

В субботу, 17 июня, после визита в Киев делегация лидеров стран Африки прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. С диктатором они говорили о "мирном плане" для Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе президента ЮАР Сирила Рамафосы. Там отметили, что эта поездка в Россию стала продолжением африканской миротворческой миссии после "конструктивных дискуссий" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В Санкт-Петербург Рамафоса прибыл вместе с президентами Замбии, Коморских Островов и Сенегала и главами правительств Республики Конго, Египта и Уганды.

Целью их переговоров с Путиным было "найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который таким образом повлек за собой разрушительные экономические последствия, человеческие жертвы и глобальную нестабильность".

В ходе встречи с президентом РФ африканские лидеры озвучили свои предложения по поводу мира в Украине, состоящие из 10 пунктов. Подробнее об инициативе стран Африки читайте по ссылке.

"Мы хотели бы постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов", – говорил Рамафоса.

Известно, что представители африканской делегации хотели выслушать позицию Путина, как накануне они уже выслушали позицию Владимира Зеленского.

Президент ЮАР подчеркнул, что из-за войны войны, развязанной РФ, африканский континент испытывает негативные последствия в сфере экономики: там существенно выросли цены на энергоносители и удобрения, а также на продовольственные товары. Он призвал снять все препятствия по реализации "зернового соглашения".

Что ответил Путин

Российский диктатор сказал, что знает о предложениях стран Африки по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что Россия открыта для диалога со всеми, кто выступает за мир.

"Мы открыты для конструктивного диалога со всеми желающими установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидерами Африки обвинил Украину и Запад в том, что они якобы игнорируют "мирный план" России. Он заявил, что его идеи "выбросили на свалку истории".

– Прокремлевские ресурсы опубликовали список требований Москвы к Украине, озвученных на мирных переговорах двух стран в 2022 году в Стамбуле. Речь шла о сокращении численности личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины.

– Путин также признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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