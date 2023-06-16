'Мы слышали ракетные удары': президент ЮАР все же признал атаку РФ на Киев. Видео

Члены делегации Южно-Африканской Республики, прибывшие 16 июня в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским и обсуждение своего видения "мирного плана" для Украины, заявили, что якобы не слышали взрывов в Киеве. Несмотря на то, что делегации пришлось спускаться в бомбоубежище, президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал сообщение об атаке "ложью и дезинформацией". Однако позже все же признал, что слышал взрывы.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи. По словам Рамафоса, он "слышал ракетные удары" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации по обе стороны, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать проблему", - подчеркнул Рамафоса.

Он добавил, что во время завтрашнего визита в РФ они поговорят с Путиным о его "видении дороги к миру".

Напомним, что ранее глава ЮАР опроверг все заявления, сделанные официальными властями Киева об очередной угрозе российских обстрелов, заявив: "Это дезинформация и неправда".

Слова своего лидера подтвердил и помощник Рамафосы Винсент Магвеня, также находящийся с ним в поездке. Он возразил, что вместе с коллегами слышал взрывы, и заявил, что якобы украинские власти зачем-то нагнетают ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены делегации ЮАР подыграли России после ее атаки на Киев, заявив, что якобы не слышали взрывов.

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