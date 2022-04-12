Путин назвал войну против Украины "трагедией", но заявил, что у РФ "не было другого выбора"

Президент России Владимир Путин назвал войну, которую РФ развязала в Украине трагедией. Однако, по его словам, другого выбора у страны-агрессора якобы не было.

Очередное циничное заявление рашистский диктатор сделал на пресс-конференции после переговоров в Благовещенске. По его словам, развертывание широкомасштабной войны было только вопросом времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы триединый народ – Украина, Беларусь и Россия, то, что происходит в Украине – трагедия без всякого сомнения, но России не оставили выбора. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени, когда начнется, вот и все", – подчеркнул Путин.

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Кроме того во время встречи с Лукашенко на космодроме "Восточный" Путин рассказал о целях своей "спецоперации" в Украине. Оказывается, российские оккупанты убивают и пытают мирных жителей Украины, чтобы "остановить геноцид Донбасса, который нельзя больше было терпеть" и искоренить "неонацизм" в Украине. Также российский диктатор заявил, что "цели будут достигнуты".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с канцлером Австрии Карлом Негаммером 11 апреля Путин, который развязал войну против Украины, выдал фразу, мол, "было бы лучше, если бы она поскорее закончилась". Вместе с тем он отмахнулся от обвинений российских солдат в совершении военных преступлений, заявив, что те "инсценированы украинцами".