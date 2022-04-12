Путин объявил о тупике в переговорах с Украиной: Стамбул якобы "не сработал"

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной, так как Киев якобы отошел от стамбульских договоренностей. Сейчас, по его мнению, лучше всего для переговоров подходит Беларусь.

Об этом рашистский диктатор заявил на пресс-конференции после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидер РФ поблагодарил белорусского коллегу за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупиковую ситуацию", – заявил Путин.

Он добавил, что якобы получил информацию о том, что "украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей пока не знает.

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Также Путин рассказал, что подробно проинформировал Лукашенко о развитии "специальной военной операции" на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме.

"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", – сказал Путин.

Напомним: Путин также назвал войну, которую РФ развязала в Украине, "трагедией". Однако, по его словам, другого выбора у страны-агрессора якобы не было. Он заявил, что развертывание широкомасштабной войны было лишь вопросом времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин рассказал о целях своей "спецоперации" в Украине. Оказывается, рашисты пытаются "остановить геноцид Донбасса, который нельзя больше было терпеть" и искоренить "неонацизм" в Украине.