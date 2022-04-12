'Было бы лучше, если бы война скорее закончилась': Путин озадачил канцлера Австрии странной фразой – NYT

Глава РФ Владимир Путин, который развязал войну против Украины, выдал фразу, мол, "было бы лучше, если бы она поскорее закончилась". Вместе с тем он отмахнулся от обвинений российских солдат в совершении военных преступлений, заявив, что те "инсценированы украинцами".

Об этом шла речь на его встрече с канцлером Австрии Карлом Негаммером 10 апреля. Как пишет The New York Times, последний ушел с нее не только с пессимизмом в отношении мирных перспектив, но и опасаясь, что российский лидер намеревается еще более резко активизировать жестокость начатой им войны.

Австрийский политик стал первым западным лидером, который видел главу страны-агрессора лично после вторжения российских войск на украинскую территорию и тех зверств, которые те там совершили.

Видео дня

75-минутную встречу в Москве Негаммер назвал резкой и прямой, а Путина охарактеризовал, как "пренебрежительно относящегося к зверствам в Украине". Кремль же, преуменьшив значение переговоров, в кратком заявлении отметил лишь, что она была "не долгой по меркам последнего времени".

"Было ясно, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс, следующей фазы войны, которая идет уже седьмую неделю. Эта угрожающая битва не может быть недооценена в ее жестокости", – сказал позже на пресс-конференции австрийский канцлер.

По его словам, российскому лидеру он четко указал, что пока в Украине гибнут люди, "санкции против России останутся в силе и будут ужесточены". Ведь даже когда он находился с визитом в Кремле, российские войска обстреливали украинские города и поселки.

"Путин, несмотря на военные промахи России в войне и на все попытки Запада подвергнуть его остракизму, по-прежнему, казалось, контролировал ситуацию. Он жестко подавлял любое инакомыслие и извлекал выгоду из широкой внутренней поддержки, продолжающихся доходов от продажи нефти и газа в Европу, скрытой поддержки Китая и отказа большей части мира присоединиться к санкциям против РФ", – говорится в материале NYT.

Известно, что многие на Западе критиковали австрийского канцлера – его страна является членом Европейского Союза, но не НАТО – за то, что он вообще посетил Москву, по-видимому, "подыгрывая путинскому нарративу о том, что усилиям США по изоляции РФ обязательно придет конец".

Позднее сам Негаммер ответил репортерам, что пытался рассказать Путину об ужасах войны и военных преступлениях, в совершении которых виновны российские войска – в киевском пригороде Буча и в других городах. Он заявил, что также рассказал ему об уничтоженных российских танках, которые лично видел во время недавнего визита в Украину, чтобы "напомнить об огромных жертвах, которые несет и Россия".

Но в ответ глава РФ лишь отмахнулся от обвинений в военных преступлениях как "инсценированных Украиной".

"В конце он сказал: "Было бы лучше, если бы она" – война – "поскорее закончилась", – передал Негаммер, подчеркнув, что смысл этих слов был неясен.

По его мнению, они могли либо сигнализировать о том, что российский лидер готов к дальнейшим мирным переговорам, или что он готовит новое быстрое и жестокое нападение на Донбасс, где поддерживаемые РФ боевики сражаются с украинскими военными с 2014 года.

"У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно. Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами войны", – подытожил Негаммер, поясняя цель своего визита в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL: