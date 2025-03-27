'Путин играет с войной, но для нас это не игра, а трагедия': Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спор, который произошел между ним и бывшим президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По его словам, он не хочет спекулировать на причинах этого конфликта, но его главная цель заключалась в том, чтобы донести до американцев правду о России и противостоять ее пропаганде.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью Le Figaro. Он подчеркнул, что пытался показать американцам, кем на самом деле россияне и что они делают в Украине.

"Без сомнения, впоследствии мы будем иметь лучшее понимание, сможем интерпретировать каждую деталь. Но на это нужно время. Я не хочу спекулировать на причинах ссоры. Я просто хотел показать американцам настоящее лицо россиян, то, что они делали в Украине. Я хотел восстановить реальность. это не было правдой", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что хотел донести до Трампа ключевую вещь: Путин не стремится к миру, потому что война для него — это игра, а не трагедия.

"Потому что он любит войну, он играет с ней как ребенок с игрушкой. Его цель - уничтожить Украину как независимую страну, не дать ей быть свободной и выбирать свои союзы", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что ложь Путина и его манипуляции угрожают не только Украине, но и всему демократическому миру.

"Путин - лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия. Этот эпизод мог бы разрушить единство между Европой и Соединенными Штатами. Тогда это был бы большой успех для россиян", - добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, где встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры должны были завершиться подписанием соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, однако этого не произошло, ведь между лидерами стран разгорелся спор.

Сначала общение на повышенных тонах возникло из-за того, что, по словам украинского лидера, американские политики некорректно высказались о количестве погибших на войне граждан нашей страны и потерянных территориях. Позже напряженный диалог вызвала тема гарантий безопасности.

Впоследствии во время переговоров репортер Брайан Гленн решил упрекнуть украинского президента в том, что он появился в Овальном кабинете не в деловом костюме, чем якобы проявил неуважение к США. На это Владимир Зеленский дал четкий ответ: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

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