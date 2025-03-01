'Когда говорят, что Украина почти уничтожена, какая должна быть реакция?' Зеленский объяснил, что спровоцировало спор на встрече с Трампом. Видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, что спровоцировало спор в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и Дональдом Трампом. По словам главы государства, во время диалога были "чувствительные вещи", которые его затронули.

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В частности, это некорректные высказывания американских политиков относительно количества погибших на войне украинцев и потерянных территорий. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Когда большие политики говорят, что Украина почти уничтожена, наши солдаты бегут, что они не Герои, что Украина потеряла миллионы людей, а президент диктатор – какая должна быть реакция? И дело не во мне. Реакция такая: где тогда дружба между США и Украиной?" – сказал президент.

Зеленский считает, что спор, который произошел – это плохо, но он верит, что отношения с Трампом можно спасти, поскольку историческая связь между народами США и Украины крепка.

"Я не хочу терять наших крупных партнеров в США. Я не в первый раз это говорю. У нас были другие разговоры, встречи в Мюнхене и я говорил: "Пожалуйста, будьте корректными. Будьте правильны с цифрами". Когда говорите о количестве, то каждый человек важен. Когда вы говорите о миллионах погибших, нет у нас никакого миллиона погибших. Когда вы говорите о территории, что "возможно, какие-то территории утрачены", то это не просто территория. Это дома. Это жизнь людей. Никто не желает прощать Путина. Это не смешно, и это не сказка. Это реальная жизнь. Это то, что я сказал", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, Трамп почему-то вообще не хотел говорить о гарантиях безопасности для Украины. Американский лидер предлагал просто "прекращение огня", без каких-либо гарантий.

"Но я не могу сказать своим людям: "Остановитесь". Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский не считает нужным просить прощения Дональда Трампа из-за их спора в Белом доме. Президент Украины сожалеет о случившемся, но утверждает, что американскому президенту нужно "понять позицию украинцев".

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