Итак, это была подстава: раскрыт нюанс с журналистом, который спросил Зеленского о костюме в Белом доме

Репортер Брайан Гленн, который спросил президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме о том, имеет ли тот костюм и обвинил главу государства в "неуважении", оказался представителем протрамповской сети Real America's Voice. Место в Овальном кабинете он получил после того, как Белый дом заблокировал доступ журналистам Associated Press.

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Среди "достижений" этого "эксперта" по дресс-кодам для президентов оказались отношения с конгрессменом-трамписткой Марджори Тейлор Грин, которая распространяла кремлевские нарративы о "биолабораториях в Украине" и обвиняла нашу страну в "нацизме" и "пытках гражданского населения". Имя репортера назвал корреспондент The Washington Post Дрю Харвел в сети Х, его подписчики заподозрили умышленную провокацию.

"Репортер, спросивший Зеленского, есть ли у него костюм, Брайан Гленн, является представителем протрамповской сети Real America's Voice и бойфрендом Марджори Тейлор Грин. Он получил одно из редких мест интервьюера в Овальном кабинете после того, как Белый дом заблокировал Associated Press", – написал Харвел.

Он также опубликовал видео с моментом провокации со стороны Гленна. Именно он привязал одежду Зеленского к якобы проявленному им "неуважению" к достоинству президента США и американского народа.

"Мой вопрос к президенту Зеленскому. Почему вы не носите костюм? Почему вы не носите костюм? Вы посещаете главный офис этой страны и отказываетесь носить костюм. Просто хочу проверить, есть ли у вас костюм. Многих американцев возмущает то, что вы не уважаете достоинство администрации президента США", – вокрикивал репортер в Овальном кабинете.

Недавно, пишет Times Now News, Гленн стал "главным корреспондентом консервативного СМИ от "Голоса реальной Америки" в Белом Доме". Репортер, обладающий немалой аудиторией в соцсетях, сконцентрировался на освещении "побед" Трампа. Еще до победы последнего на президентских выборах он нередко брал у президента США эксклюзивные интервью, вел прямые трансляции с его митингов, на чем и приобрел немалую популярность у поклонников MAGA (Make America Great Again)

В "активе" у Гленна также отношения с конгрессвумен-трамписткой Марджори Тейлор Грин, регулярно делающей антиукраинские заявления, упорно выступающей против поддержки Украины Соединенными Штатами и известной распространением различных конспирологических теорий.

Атаки на Украину в исполнении Марджори Тейлор Грин фиксируются с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Например, весной 2022 года она опубликовала созданную российскими пропагандистами подборку видео с кадрами привязанных украинцами к столбам мародеров без указания контекста – и обвинила Украину в "пытках гражданских" и "нацизме".

Она регулярно требовала от администрации президента США Джо Байдена прекратить оказывать помощь Украине, а когда Конгресс рассматривал вопрос выделения такой помощи – подала ряд поправок, в которых требовала, чтобы каждый конгрессмен, поддержавший такое выделение, вступал в ВСУ, чтобы Украина "закрыла все свои биолаборатории", прекратила "притеснять православную церковь" и т.д.

Кроме того, Марджори Тейлор Грин неоднократно распространяла всевозможные теории заговора. В частности она во время пандемии призвала американцев вооружаться, чтобы прекратить вакцинации от коронавируса.

Как бы там ни было, в комментариях к твиту корреспондента The Washington Post о персоне репортера, которому очень мозолил глаза наряд Зеленского, лишь некоторые пользователи поделили точку зрения Гленна о том, что отсутствие делового костюма на президенте Украины якобы является проявлением неуважения к американской нации и Трампу.

Большинство же с возмущением встали на защиту украинского президента.

"Итак, это была провокация", "Ему (Зеленскому. – Ред.) не нужно играть в переодевание. Одежда не делает человека", "Он пообещал своему народу, украинскому народу, носить военную одежду, пока не закончится война. Это знак уважения к украинскому народу", "Я легко вижу, как бы вы обвинили его в мошенничестве с этими средствами, если бы он пришел весь сияющий, в дорогом костюме. "Ого, теперь я вижу, куда делись все эти миллиарды!" Вы тоже видите? Вы бы нашли недостаток, несмотря ни на что, потому что вами манипулируют, чтобы вы ненавидели его", – отмечают пользователи под сообщением.

Нередко в комментариях встречается фото премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который во время Второй мировой войны также носил военную форму.

"Он (Зеленский. – Ред.) одет в военную одежду, чтобы показать, что его страна находится в состоянии войны и продемонстрировать солидарность со своими военными и гражданами", "Подумайте об этом так: костюм президента Украины – это его послание солдатам на поле боя: "Я борюсь за свободу вместе с вами". Мой вопрос к вам: считаете ли вы, что президент Трамп когда-нибудь сделал бы то же самое по отношению к американским солдатам?", "Так вы меряете людей? Что они носят? Он сражается за свою страну, а Трампу и Венсу нужны только наколенники. В Кремле жесткий пол", "Вы, ребята, такие придурки необразованные. Его страна в развалинах, его люди гибнут на улицах, и вы не понимаете, почему он не хочет носить костюм? Он проявляет солидарность со своим народом, как и положено лидеру", "Его страна в войне, это невербальное сообщение. Но это понимают все, кроме проголосовавших за эгоцентрика и идиота", – пишут комментаторы.

Досталось в комментариях и миллиардеру Илону Маску, который, начав работу в команде Трампа, приходит в Белый дом в совершенно не официальных нарядах.

"Мужчина (Зеленский. Ред.) воюет с Россией. Каково оправдание Илона?", – поинтересовался один из пользователей, на что получил ответ, что Маск тоже воюет – с матерями своих многочисленных детей.

"Как вы относитесь к Илону Маску? Возможно, не так сильно, не так ли? Ты зол, что он не потратил деньги на одежду... чтобы, к слову, встретиться с парой м*даков. Мир наблюдает – Трамп превращает Америку в лучшего союзника Путина", – написал еще один комментатор.

Напомним, ранее американский конгрессмен одним фото показал лицемерие Трампа и его команды. Тема одежды Зеленского, давшего обещание не одевать деловые костюмы, пока в его стране идет война, стала лейтмотивом неудачной встречи с Трампом и Вэнсом, а также одним из аргументов для утверждений о "пренебрежении" Зеленского к американской нации.

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