На нынешнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня в том же Петербурге, российский диктатор Владимир Путин всячески пытался изобразить "экономическую стабильность" в стране и хвастался якобы успехами на фронте. Примечательно, что предыдущие годы, во время вышеупомянутых конференций, риторика главы Кремля также существенно не менялась.

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Военный преступник угрожал создать санитарную зону в приграничных районах Украины, пугал мобилизацией наших граждан с 18-летнего возраста, ждал замены, как он выразился, нелегитимного президента Владимира Зеленского и отмечал, что Украина совсем скоро останется без собственной военной техники. Издание "Агентство" собрало несколько громких прогнозов и обещаний российского диктатора, сделанные им на ПМЭФ с 2022 года, из его собственной параллельной вселенной, которые с треском провалились.

Создание санитарной зоны на приграничных территориях Украины

В выступлении на ПМЭФ в июне 2023 года Путин пугал созданием санитарной зоны на приграничных территориях, граничащих с РФ, поскольку Украина начала справедливо отвечать на террор и наносить ответные удары по территории врага.

"Если дальше эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания санитарной границы на украинской территории", – говорил он.

На самом деле атаки Сил обороны не только не прекратились, но и переросли в новую фазу. В августе 2024 года подразделения ВСУ зашли на территорию Курской области РФ и удерживали там позиции до весны 2025 года.

Впоследствии, выступая на ПМЭФ в июне 2025 года, Владимир Путин снова озвучил угрозы о создании так называемых "зон безопасности" и даже возможном захвате Сум в ответ на присутствие украинских войск в Курской области и обвиняя их в "ряде преступлений".

"Мы их (ВСУ. – Ред.) оттуда вывели с большими, с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы... В Сумской области. Где-то 8, 10, 12 километров. Далее город Сумы, областной центр. Мы не имеем такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", – мечтал Путин.

В реальности России удалось взять под контроль лишь отдельные участки приграничных территорий вдоль границы с Украиной, однако создать полноценную "буферную зону" вдоль всей границы ей не удалось.

Тема продвижения войск РФ и контроль Донбасса

В недавнем заявлении, во время выступления на встрече с руководителями международных информационных агентств, Путин снова оконфузился, заявив, что российская армия якобы взяла под контроль "примерно две тысячи сорок тысяч квадратных километров". После расшифровки официальной цитаты Кремля слово "тысяч" было изъято, что существенно изменило смысл заявления и уменьшило озвученную цифру до 2440 км².

Также он похвастался, что РФ якобы "полностью" контролирует территорию так называемой "ЛНР" и значительно продвинулась в Донецкой области.

Подобные заявления звучали и год назад, в 2025 году, когда Путин уверял Дональда Трампа, что сможет "дожать" Донбасс военным путем.

С тех пор прошло более года, однако линия фронта существенно не изменилась, а в стратегическом измерении общая ситуация фактически осталась без заметных сдвигов.

Стоит отметить, что Владимир Путин также пытается позиционировать себя, как сторонника мирного урегулирования и регулярно говорит о возможности завершения войны в Украине путем компромиссов. В то же время речь идет об условиях, которые, по его словам, обсуждались во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже.

Глава Кремля заявил, что не видит противоречия между потенциальным мирным соглашением с Украиной и установлением полного контроля над Донбассом.

Мобилизация в Украине с 18 лет

В 2024 году Владимир Путин также высказывал предположение о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет, якобы, под давлением США.

"Вот сейчас с 27 пошли на 25 (возраст мобилизации в Украине. – Ред.)... значит, администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно 23, потом до 20 лет, а потом до 18, или сразу до 18. Потому что сейчас уже требуют постановки на учет 17-летних юношей. Это мы знаем, наверное: это требование со стороны администрации США к украинскому руководству", – говорил российский лидер.

Впрочем, за два года ситуация не изменилась – Мобилизационный возраст в Украине остается на уровне 25 лет. В Офисе президента также заявляют, что пока никаких планов по его пересмотру не предвидится.

Замена Владимира Зеленского

На ПМЭФ в 2024 году Владимир Путин также озвучивал прогноз о том, что после, якобы, снижения мобилизационного возраста в Украине, США могут "заменить" действующее руководство государства. По его словам, это должно было бы произойти до начала 2025 года.

Однако эти заявления так и не получили подтверждения в реальности.

На нынешнем форуме Путин снова вернулся к теме легитимности Владимира Зеленского, повторив тезис о якобы утрате им полномочий после переноса выборов в Украине, который ранее активно продвигали российские официальные круги, в том числе и в контактах с президентом США Дональдом Трампом.

Украина останется без собственной техники

Во время заседания ПМЭФ в 2023 году глава Кремля заявил, что Украина якобы вскоре полностью потеряет возможность использовать собственную военную технику.

"Ничего не остается. Все, на чем они воюют, и все, что используют, это извне приносят, но так долго не навоюешь", – успокаивал себя Путин.

Впрочем, реальность оказалась другой – в течение последнего года Украина получила и начала применять собственные дальнобойные ракеты для поражения целей на территории РФ, а также дроны большой дальности собственной разработки, которые способны доставать до объектов даже на расстоянии Урала.

На этом фоне в 2025 году парад Победы в Москве впервые прошел без демонстрации тяжелой военной техники.

И здесь также стоит вспомнить, дальнобойные операции Сил обороны, которые наделали шума в том же Петербурге накануне нынешнего международного экономического форума. Там под ударом оказался нефтяной терминал – крупнейший РФ в Балтийском регионе, а в портовом городе Кронштадт был поражен корвет проекта 20380.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил ряд результативных операций на территории России. По его словам, под ударом беспилотников оказались нефтеперерабатывающие объекты, арсеналы морского флота и военные базы противника. Украинский лидер подчеркнул: если глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать войну, то украинские дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем.

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