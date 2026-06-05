"Захватил" территорию, которая в четыре раза превышает площадь Украины: Путин эпично оконфузился заявлением об "успехах" в войне

Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений о якобы значительных "успехах" российской армии в войне против Украины. Он утверждает, что ВС РФ ежедневно продвигаются на всех направлениях и контролируют территории, которые, по его словам, в несколько раз превышают площадь украинского государства.

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В то же время приведенные им цифры вызвали критику из-за очевидных математических и фактических несоответствий. Об этом сообщает The Moscow Times.

Во время выступления на встрече с руководителями международных информационных агентств Путин заявил, что российская армия якобы взяла под контроль "примерно две тысячи сорок тысяч квадратных километров". После расшифровки официальной цитаты Кремля слово "тысяч" было изъято, что существенно изменило содержание заявления и уменьшило озвученную цифру до 2440 км².

Для сравнения, международно признанная площадь Украины до 2014 года составляет около 603,6 тыс. км², что делает озвученные Путиным данные либо некорректными, либо математически невозможными в заявленном виде.

Отдельно российский лидер утверждал, что РФ якобы "полностью" контролирует территорию так называемой "ЛНР" и значительно продвинулась в Донецкой области.

По его словам, Украина ранее контролировала около 25% территории так называемой "ДНР", а сейчас – менее 15%. Также он заявил о контроле около 80% Запорожской области.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о другой динамике на фронте. По их оценкам, российские войска в течение последних месяцев не демонстрируют стабильного продвижения, а наоборот – фиксируются периоды потери ранее занятых позиций.

В частности, в апреле чистые потери территорий, которые контролировали российские силы, составляли около 116 км², а в мае – 281,1 км². Аналитики также отмечают, что за период с декабря 2025 года по май 2026 года темпы продвижения РФ существенно замедлились по сравнению с предыдущим годом.

По данным ISW, замедление и частичные потери контроля стали заметны впервые с 2023 года, когда Украина проводила активные контрнаступательные операции. В то же время за последние два месяца российские войска потеряли значительную часть территорий, захваченных в начале года.

Эксперты объясняют изменение ситуации на фронте рядом факторов, в частности активизацией украинских контратак, усилением ударов беспилотников, а также проблемами в российских системах связи и управления.

Отдельно отмечается, что в феврале 2026 года были зафиксированы ограничения в работе спутниковой связи Starlink для российских подразделений, а также изменения в работе информационных каналов на фронте, в частности Telegram.

Факт освобождения украинскими силами части территорий подтверждают и в Пентагоне. По их оценкам, в первые месяцы 2026 года ВСУ смогли восстановить контроль примерно над 400 км².

В то же время источники The Guardian сообщают, что Владимир Путин может получать искаженную информацию о реальной ситуации на фронте. По словам собеседников издания, российское руководство часто получает "оптимистичные" отчеты, которые не отражают реального состояния боевых действий, что влияет на публичные заявления президента РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Силы беспилотных систем ликвидировали первые 100 тыс. военных РФ. Каждое поражение подтверждено соответствующими материалами и зафиксировано в военной системе ситуационной осведомленности "Дельта"

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