Путин в 2025 году в личных разговорах — помните, таких было много — заверил Трампа, что дожмет Донбасс силой, и максимально вероятно, что тогда добавлял: если сейчас Донбасс ему не сдадут без боя, то он подумает, а не двигаться ли и дальше.

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Нет, конечно же, там звучало много дежурной жвачки вроде: мистер президент, обратите ваше внимание на то и то, отнеситесь к вопросу так и так, мы признательны и благодарим за оказанное то и то, — но в целом именно это Путин говорил Трампу: он дожмет Донбасс силой.

Прошло более года, и линия фронта почти не изменилась, а если смотреть картину со стратегического масштаба — не изменилась вообще.

Американцы это видят, администрация США это видит, Трамп это видит.

Но что действительно изменилось, так это то, что экономика России продолжает катиться вниз, было убито еще огромное количество людей, Россия потеряла Венесуэлу, получила разбитый, ослабленный Иран, потеряла позиции на Кавказе, близка к потере Кубы, стала еще более зависима от Китая и многое еще.

Приобретения в планетарном и геополитическом масштабе нулевые, потери же весьма весомые, исчислимые, осязаемые и оказывающие эффект.

Именно с этим связан блеф Путина, который включил максимальный турборежим брехни.

Очевидно, что даже его ближайшее окружение и самые лояльные лица понимают, что он врет, блефует, накидывает дыма.

Я про его новые и, самое главное, публичные, то есть нацеленные на аудиторию, опусы про "Орешник".

Честно признаюсь, не поверил и пошел послушать оригинал, но нет, это оказалось полной правдой, и так не может говорить дурак, так говорит только человек, который не просто блефует, а идет в олл-ин.

Мне кажется, на Банковой это почувствовали — там вообще хорошо умеют в такие штуки — и запустили ультратонкую игру с письмом к Путину.

Ну типа, при максимальном блефе, который из-за натянутости уже откровенно выглядит полным бессилием (мы пустили "Орешник" по гаражам "ДНР", чтобы протестировать, как он развалит сарай), Украина делает красивый ход: мол, дед, мы все понимаем, давай войну заканчивать, а?

И теперь к Украине не прийти с вопросами, Украина не просто за заморозку — она буквально пишет кашляющему, дряхлому и откровенно врущему деду: мол, харе, все, конец, заканчиваем.

Как Путин отреагирует? Еще один "Орешник" закинет? Еще баллистикой ударит? Может, войну объявит?

Последний довод — вычитая ядерное оружие — это массовая мобилизация.

И чем это чревато, про это только ленивый не писал и не говорил.

У зетников не просто так начинается режим тряски от одной только мысли о мобилизации и о том, чем это может обернуться для России.

Как там они сами же и говорили: мы привозим на фронт фуру людей, а украинцы привозят на фронт фуру дронов.

И это все было бы максимально занимательно, если бы не одно но: все это происходит на территории Украины, где отдают свои жизни лучшие ее представители и те, как с горькой иронией говорят сами украинцы, кто был не рожден для войны.

У любой войны много уродливых гримас, но вот эта, как по мне, одна из самых ужасных и искаженных.

Единственное, что обнадеживает в этом, — то, что, несмотря на все невзгоды, беды и проблемы, порой вопиющие, да, все-таки украинцы сами решают и определяют свой путь.

Мне кажется, что это очень важно.