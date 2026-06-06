'Путин хочет воевать, поэтому работают украинские санкции': Зеленский подтвердил разгромные атаки на флот и нефтебазы РФ. Видео

В ночь на 6 июня украинские защитники осуществили ряд результативных операций на территории России. Под ударом беспилотников оказались нефтеперерабатывающие объекты, арсеналы морского флота и военные базы противника.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул: если глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать войну, то украинские дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем.

Путин готов продолжать войну

По словам главы государства, войну в Украине пора заканчивать, но российский диктатор не разделяет такого мнения и поэтому атаки по ключевым военным объектам на территории РФ продолжаются.

"Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте", – подчеркнул Зеленский.

Также дальнобойные средства поражения преодолели около 500 километров и поразили нефтебазу в Краснодарском регионе. Над операцией работали подразделения Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Президент подчеркнул, что убийства нужно останавливать и на российский террор Украина будет справедливо отвечать.

"России надо завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость.

Напомним, утром 6 июня украинские дроны атаковали Ленинградскую область РФ. В Кронштадте могли быть атакованы военный порт и местный морской завод, в районе предприятия вспыхнул пожар, а город закрыли на въезд и выезд.

Также этим утром дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Она расположена в Усть-Лабинске. Там вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российское руководство, в частности диктатор Владимир Путин, получают оторванные от реальности доклады о ситуации на передовой в Украине. На самом деле за май территориальные достижения оккупационного войска были в пределах статистической погрешности. Потери агрессора растут и особенно заметны активные дроновые Middle Strike-удары по тылам противника.

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