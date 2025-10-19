Путин был вынужден звонить первым: Бессмертный указал на важный нюанс относительно 'колебаний' Трампа

Накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом 17 октября в Вашингтоне, российский диктатор Владимир Путин был вынужден позвонить главе Белого дома. В ходе двухчасового разговора политики говорили об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, торговых отношениях между странами и собственно договорились о личной встрече, которая вскоре должна состояться в Будапеште.

Таким образом кремлевский глава пытался в очередной раз навязать свою позицию и повлиять на разговор Трампа с Зеленским. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Путин пытался привлечь к себе внимание

По словам эксперта, звонок диктатора накануне визита президента Украины является типичным приемом направленным на попытку опередить события, навязать собственную повестку дня и сорвать подготовку.

"До звонка мы фактически жили в парадигме Анкориджа. Фактаж, который получал Трамп до этого звонка, свидетельствовал: ситуация совсем не такая, как рассказывал ему фюрер в той встрече. Она кардинально иная. И, знаете, вода камень точит – постепенно ситуация для Кремля изменилась. Но главное, что изменилось – это отношения между Зеленским и Трампом. Вот сейчас ключевое, и это надо держать в поле зрения", – пояснил дипломат.

Бессмертный отметил, что Путин позвонил именно с целью сорвать подготовку. По словам американских спецслужб, вокруг Трампа "течет" внешнее влияние и контроль. В течение недели работала совместная украинско-американская комиссия, о чем узнали в Кремле. И обеспокоенность была настолько сильной, что Путин вынужден был нарушить дипломатические нормы и первым сделать звонок, чего обычно избегает.

"С точки зрения дипломатического протокола это выглядело логично: раньше Трамп инициировал звонки, и теперь – будто симметричный шаг. Но если посмотреть глубже, то стало очевидно: Путин сделал это не по желанию, а из страха", – сказал дипломат.

По его убеждению, в этом звонке четко прослеживаются две главные составляющие. Первая – это стремление к новой встрече, которая заключается в том, чтобы увидеться с американцем. Ведь каждое рукопожатие с Трампом, особенно на этот раз в Европе, продолжает политическое существование военного преступника.

Вторая составляющая, замаскированная под "плохую обертку войны", касается так называемого транс-подземного перехода под Беринговым проливом. Это звучит нереально, но именно эту "большую экономическую идею" Путин пытается подать как значительное достижение.

"Смотрите: с одной стороны – возможность встретиться с Трампом, что для обоих является жестом самолюбия; с другой – доллар. Потому что деньги – это всегда ценность для Трампа. Итак, два фактора – деньги и встреча – перевесили все", – резюмировал Бессмертный.

Что известно о тоннеле между Россией и США

Накануне, переговорщик Владимира Путина, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с идеей построить тоннель через Берингов пролив, который соединит Россию и США. Деньги на "мегастроительство" он частично рассчитывает получить от американского миллиардера Илона Маска, строительство же Москва "поручит" его компании.

По словам российской стороны, такое строительство считали целесообразным еще во времена существования СССР, а также перспективами "совместных возможностей освоения ресурсов" и "стимулирования экономики".

Как писал OBOZ.UA, позже Дональд Трамп прокомментировал российское предложение возвести "тоннель Путина – Трампа", назвав это "интересной идеей". Он добавил, что на Аляске недавно построили хорошую дорогу, которая даст доступ к множеству полезных ископаемых. Когда Трамп спросил Зеленского о его мнении относительно этой инициативы, президент Украины ответил, что "не доволен ею".

