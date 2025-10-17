Главный переговорщик Путина предложил Маску построить тоннель между США и Россией: цена вопроса до $65 млрд

В РФ размечтались о тоннеле через Берингов пролив, который соединит Россию и США. "Мотивировать" Штаты вложиться в его строительство Москва пытается рассказами о том, что такое строительство считали целесообразным еще во времена существования СССР, а также перспективами "совместных возможностей освоения ресурсов" и "стимулирования экономики".

Видео дня

С такой идеей стоимостью до 65 млрд долларов выступил переговорщик российского диктатора Владимира Путина, директор Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) Кирилл Дмитриев. Деньги на "мега-строительство" он частично рассчитывает вытрясти из американского миллиардера Илона Маска, строительство же Москва "поручит" его компании.

В России размечтались о "тоннеле Путина-Трампа"

Дмитриев в своем аккаунте в сети Х рассказал о мечтах Кремля по строительству почти 113 километрового тоннеля, который соединит Россию и США. Там уже даже придумали для него название, которое явно польстило бы американскому президенту Дональду Трампу, если бы его имя не шло после имени российского диктатора.

"Илон Маск, представьте себе, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа – 70-мильным сообщением, символизирующим единство. Традиционные расходы составляют более 65 миллиардов долларов, но технологии The Boring Company (инфраструктурная и туннельная компания, основанная Маском в конце 2016 года. – Ред.) могут уменьшить их до 8 миллиардов долларов. Давайте построим будущее вместе!" – обратился Дмитриев к американскому мльярдеру.

Переговорщик Путина в качестве аргумента вспомнил про строительство автомобильно-железнодорожного моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, на сооружение которого была потрачена сумма, эквивалентная 19 миллиардам российских рублей. Этот мост, по словам Дмитриева, "построил" РПФИ, он же, подчеркнул переговорщик Путина, финансировал строительство (на самом деле около 5 млрд российских рублей в строительство вложил Китай, а строила мост совместная российско-китайская компания).

"Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", – не дозируя пафоса, обратился к американцам Дмитриев.

Строительство, по замыслу Дмитриева, должна взять на себя компания Маска The Boring Company.

"Тоннель Путина-Трампа может быть завершен за 8 лет, демонстрируя передовые технологии The Boring Company во всем мире, включая революционную систему "Ноль людей в тоннеле". Этот мегапроект соединит континенты и сделает The Boring Company самым интересным новатором в области инфраструктуры!" – выдвинул аргументы для участия Маска в путинской авантюре руководитель РПФИ.

Чтобы убедить США присоединиться к реализации предложения Кремля, Дмитриев попытался польстить и Трампу: мол, именно при его президентстве может быть воплощено в жизнь то, о чем якобы мечтал еще президент США Джон Кеннеди.

Сослался Дмитриев при этом на "советские документы о Кеннеди, опубликованные республиканкой Анной Паулиной Луной".

Эта любимица российской пропаганды, представительница Палаты представителей Конгресса США, известна своей антиукраинской позицией и авторством законопроекта "об усталости от Украины", предусматривавшего приостановление всей иностранной помощи США Киеву. Недавно же она отличилась заявлением о том, что американские законодатели получили доказательства существования "существ между измерениями" и перемещения "вне времени и пространства".

"Мост мира Кеннеди-Хрущева" между Аляской и Россией можно было бы и нужно было бы построить немедленно". Благодаря современным The Boring Company технологиям это может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, за 8 миллиардов долларов", – заявил Дмитриев со ссылкой на опубликованные Луной документы.

Также Дмитриев попытался надавить на жадность Трампа, его "бизнес-жилку" и страсть к "освоению ресурсов".

"Тоннель Путина-Трампа через железнодорожное и грузовое сообщение открывает совместные возможности для освоения ресурсов. Совместные проекты США и России создают рабочие места, стимулируют экономику. РПФИ и наш Арктический фонд вместе с нашими международными партнерами финансируют строительство тоннеля, экономя миллиарды благодаря эффективности The Boring Company", – написал представитель Путина.

Напоследок Дмитриев "поманил" Трампа продолжением гипотетического сотрудничества другими головокружительными проектами.

"Мечта о соединении США и России через Берингов пролив отражает долговременное видение — от железной дороги Сибирь-Аляска 1904 года до плана России 2007 года. РПФИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США-Канада-Россия-Китай, и будет поддерживать наиболее жизнеспособные", – заявил переговорщик Путина.

Это предложение "совершенно случайно" появилось сразу после телефонного разговора Трампа и Путина, состоявшегося 16 октября, в ходе которого российский диктатор, очевидно, снова расписывал американскому президенту "блестящие перспективы" российско-американского экономического сотрудничества в обмен на выполнение прихотей Кремля по Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп планирует встретиться с Путиным в Будапеште. Об этом он заявил после телефонного разговора с российским диктатором 16 октября.

Этой встрече будут предшествовать другие дипломатические контакты высокого уровня, в частности на следующей неделе американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио должна встретиться с россиянами. А вот Трамп и Путин могут встретиться, по словам американского президента, "в течение двух недель"

Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным стал "значительным шагом вперед" в вопросе мирного урегулирования. Он также решил, что новый саммит с российским диктатором, который не отказался от своих максималистских целей и только усиливает террористические атаки на мирные украинские города и села, позволит "достичь успеха" в завершении российской агрессии против Украины.

Между тем если "успехи" в переговорах с Москвой существуют только в заявлениях президента США, то последствия телефонного разговора уже имели свои плоды: после общения с Путиным Трамп сделал заявление о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине, отметив, что они нужны самим США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!