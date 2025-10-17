"Интересная идея": Трамп отреагировал на мечты Кремля о тоннеле между США и Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российское предложение возвести "тоннель Путина – Трампа", который должен соединить США и Россию через Берингов пролив. Он назвал это "интересной идеей".

Вопрос о тоннеле журналисты задали Трампу в пятницу, 17 октября, во время публичной части встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, он "только что узнал об этом".

"Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал об этом. Интересная идея. Нужно будет обдумать. Раньше я об этом не слышал", – отметил Трамп.

Он добавил, что на Аляске недавно построили хорошую дорогу, которая даст доступ к множеству полезных ископаемых.

"И у нас есть доля в этом проекте, неплохая доля собственности, потому что именно мы сделали его возможным", – сказал президент США.

Позже он спросил президента Украины, что тот думает об инициативе Москвы по строительству тоннеля.

"Я не доволен ею", – коротко ответил Зеленский.

Тоннель между Россией и США: что известно

Переговорщик российского диктатора Владимира Путина, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с идеей построить тоннель через Берингов пролив, который соединит Россию и США. Деньги на "мегастроительство" он частично рассчитывает вытрясти из американского миллиардера Илона Маска, строительство же Москва "поручит" его компании.

"Илон Маск, представьте себе, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина – Трампа – 70-мильным сообщением, символизирующим единство. Традиционные расходы составляют более 65 миллиардов долларов, но технологии The Boring Company (инфраструктурная и туннельная компания, основанная Маском в конце 2016 года – Ред.) могут уменьшить их до 8 миллиардов долларов. Давайте построим будущее вместе!" – обратился Дмитриев к американскому миллиардеру.

"Мотивировать" Штаты вложиться в его строительство Москва пытается рассказами о том, что такое строительство считали целесообразным еще во времена существования СССР, а также перспективами "совместных возможностей освоения ресурсов" и "стимулирования экономики".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что его не слишком беспокоит попытка российского диктатора Владимира Путина выиграть себе больше времени в войне. Политик признался, что при жизни сталкивался с обманом многих "лучших" и научился выходить из таких ситуаций победителем.

