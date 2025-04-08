'Путин – агрессор': Карни сказал, присоединится ли Канада к миротворческой миссии в Украине

Канада еще не приняла окончательного решения, будет ли присоединяться к усилиям союзников по формированию миротворческого контингента войск и отправке в его Украину после завершения войны с Россией. Решение будет зависеть от обстоятельств.

Видео дня

Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни в интервью Radio-Canada в понедельник, 7 апреля. Потенциальная миссия, как известно, должна стать одной из гарантий безопасности для Украины.

"Это зависит от обстоятельств", – ответил глава правительства на вопрос о вероятном отправлении Канадой миротворцев в Украину.

В то же время Карни сообщил, что Канада входит в "коалицию желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания.

"Это одна из тем моих обсуждений с двумя лидерами. Я очень горжусь ролью правительства Канады и поддержкой канадцами украинского народа", – отметил премьер.

Он добавил, что для него неприемлемы какие-либо договоренности о мире, на которые не согласится Украина, а также требования российского диктатора Путина заменить Владимира Зеленского на посту президента.

"Это неприемлемо, ведь Путин – агрессор", – подчеркнул глава канадского правительства.

Напомним, что, по словам Зеленского, окончательное решение партнеров о возможном размещении в Украине миротворческого контингента после завершения войны с Россией для обеспечения безопасности ожидается через месяц. Помощь будет предусматривать присутствие иностранных военных на земле, в небе, на море, а также обеспечение противовоздушной обороны.

По его словам, некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты только при условии предоставления гарантий безопасности от США.

Как сообщал OBOZ.UA, "коалиция желающих" соберет новую встречу для обсуждения предстоящих гарантий безопасности для Украины. Совещание глав оборонных ведомств назначено на четверг, 10 апреля, в Брюсселе (Бельгия).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!