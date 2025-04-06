Британия и Франция собирают министров обороны 'коалиции желающих': что известно о встрече

"Коалиция желающих" соберет новую встречу для обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины. Совещание глав оборонных ведомств назначено на четверг, 10 апреля, в Брюсселе (Бельгия).

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Великобритания и Франция, лидеры "коалиции желающих", хотят обсудить следующие этапы планирования "мер поддержки безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей российской агрессии". Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Пресс-служба отметила, что руководитель МО Соединенного Королевства Джон Хили проведет в Брюсселе серию ключевых встреч: в четверг – вместе с французским коллегой Себастьяном Лекорню соберет совещание министров обороны стран "коалиции", а в пятницу – вместе с немецким министром Борисом Писториусом будет председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн).

Обсуждение участников "коалиции желающих" будет полагаться на военное планирование, которое проходило в течение последних нескольких недель.

"Страны будут рассматривать возможность предоставления собственных сил и средств для поддержки любых будущих [миротворческих] сил", – говорится в сообщении.

Что касается нового заседания Контактной группы, то оно объединит около 50 стран с целью предоставления дополнительной военной поддержки Украине.

Пресс-служба добавила, что 5 апреля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в Киеве с украинским и французским коллегами. Они говорили о "структуре, численности и составе потенциальных сил обеспечения безопасности в Украине".

Как ранее писал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны заявили, что сильная украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, остается наиболее эффективным сдерживающим фактором против повторения агрессии РФ. Именно это способно обеспечить долгосрочный мир в Украине и Европе.

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