Ожидается присутствие на земле, в небе и на море: Зеленский сказал, когда будет решение о международном контингенте в Украине

Окончательное решение партнеров о возможном размещении в Украине миротворческого контингента после завершения войны с Россией для гарантирования безопасности ожидается через месяц. Помощь будет предусматривать присутствие иностранных военных на земле, в небе, на море, а также обеспечение противовоздушной обороны.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 4 апреля. По его словам, Украина надеется, что для финализации договоренностей не понадобится больше времени, чем месяц.

Работа над этим длится уже два месяца, сегодня состоялась итоговая встреча военных представителей Франции и Великобритании. Однако участниками процесса являются не только Париж и Лондон, но и другие государства. Какие страны входят в "коалицию желающих" президент не уточнил.

"Это будет коалиция. Я думаю, что командам нужно около месяца, мы считаем, что не дольше, и мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры. Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море, а также противовоздушной обороны. И некоторые еще деликатные вещи. Мы будем встречаться каждую неделю на уровне наших военных", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина определила географически, где присутствие международного контингента было бы наиболее уместным.

"Есть понимание у наших партнеров, что нужно Украине, где есть географически моменты, где мы бы хотели иметь поддержку. Важно, что сегодня я обсуждал стратегические вопросы – не только вопросы количества, а вопросы мандата этой инфраструктуры. Для меня важны даты, понимание в какой этап мы можем рассчитывать уже на контингент", – отметил он.

Зеленский добавил, что основными странами, которые продвигают идею миротворческого контингента, являются Британия и Франция, поэтому британские и французские военные точно будут на территории Украины, если решение окончательно будет принято.

"Когда будут, в каком количестве? Просто не могу вам сказать, такие у нас договоренности с партнерами пока", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором приняла участие 31 страна – европейские, Канада, Турция, а также генсек НАТО Марк Рютте. На саммите обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

– Владимир Зеленский на саммите подчеркнул, что Украине нужен один четкий план, который будет работать. Он отметил, что "коалиция желающих" уже активно работает по политическому и военному направлениям.

– Некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты только при условии предоставления гарантий безопасности от США. По словам Зеленского, Киев стремится к тому, чтобы замороженные активы РФ были использованы для оснащения ВСУ, поскольку крепкая армия является наибольшей гарантией безопасности для Украины.

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