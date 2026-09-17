"Путин – агрессор": Бабиш призвал Европу и США совместно остановить войну в Украине, чтобы предотвратить Третью мировую

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 17 сентября неожиданно выразил поддержку Украине. По его словам, Европа и США должны совместно убедить Украину и страну-агрессора Россию сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну. Другой путь приведёт к Третьей мировой войне, отметил Бабиш.

Видео дня

При этом чешский премьер прямо назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором. Это произошло во время выступления Бабиша на Пражском оборонном саммите.

Что сказал Бабиш

"Мы должны остановить эту войну. Понятно, что Путин является агрессором, он совершает недопустимые действия… Европа вместе с Соединенными Штатами должна заставить и украинского президента Зеленского, и Путина сесть за стол переговоров, потому что дипломатия – это не слабость, это единственный путь вперед", – заявил Бабиш.

Премьер Чехии отметил, что полномасштабная российская война против Украины длится на 99 дней дольше, чем Первая мировая, и Европа несет "историческую ответственность за то, чтобы предотвратить очередной катастрофический глобальный конфликт".

"Нам нужно сильное европейское лидерство, которое будет действовать, а не просто выпускать пресс-релизы… Цена нашего нынешнего колебания разрушительна… Не боюсь сказать это вслух: путь, по которому сейчас идет мир, не ведет к безопасности – он ведет прямо к вратам ада. Он ведет нас к Третьей мировой войне", – заявил он.

Бабиш отметил, что ранее президент США Дональд Трамп "послал четкий сигнал, что эта война является сугубо европейской проблемой". Европа же, по словам чеха, остается "пассивной, полностью неспособной или не желающей действовать".

Поддержка Украины

Также премьер Чехии заявил, что его страна якобы поддерживает Украину. Правда, это касается только украинских беженцев.

"Мы поддерживаем Украину: у нас больше всего беженцев на душу населения, мы оплачиваем страхование детей и пенсионеров. Мы рады, что здесь есть украинцы", – сказал он.

Напомним: на самом деле правительство Чехии планирует продолжить политику своих предшественников в отношении возможностей проживания в стране украинских беженцев, и существующие условия довольно жесткие.

Именно Бабиш обещал сократить военную помощь Украине из национального бюджета и заявлял, что его правительство может прекратить чешскую инициативу по закупке крупнокалиберных боеприпасов.

Ранее Андрей Бабиш прямо заявлял, что не будет отправлять чешских солдат в Польшу или страны Балтии в случае нападения России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!