"Мы помогли им с Украиной": Трамп снова упрекнул Европу, что та не присоединилась к США в войне с Ираном. Видео

Во время общения с журналистами в Белом доме Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за отсутствие поддержки США в войне с Ираном. По словам президента, Европа не присоединилась к действиям США, хотя Вашингтон ранее помогал ей в вопросах Украины.

Он сделал эти заявления во время разговора с прессой в Белом доме, комментируя международное сотрудничество и роль союзников. Трамп прямо выразил свое недовольство позицией европейских партнеров и подчеркнул, что такое поведение должно запомниться.

"А мы помогли им с Украиной. Вы знаете, они сделали из Украины сплошную кашу, полную кашу. А мы помогли им с Украиной. Украина не имеет к этому никакого отношения... Вы знаете, нас разделяет океан. Это их дело, это у них, это у их ворот", – сказал он.

Резкая риторика Трампа

Трамп также заявил, что США фактически действовали самостоятельно в противостоянии с Ираном. И добавил, что участие союзников было для него своеобразной проверкой.

"Когда они нам понадобились, их там не было, это надо запомнить", – отметил он. В своем заявлении он несколько раз возвращался к теме Украины, подчеркивая, что Соединенные Штаты уже сделали значительный вклад.

В то же время он сделал и довольно жесткие оценки ситуации вокруг Украины. В частности сказал, что страна "не имеет никакого отношения", а также подчеркнул географическую удаленность США словами об океане между сторонами. Это, кажется, стало одним из ключевых аргументов в его выступлении.

Критика помощи Украине

Отдельно Трамп упомянул об объемах финансовой поддержки, которую США предоставили Украине ранее. По его словам, администрация Джо Байдена выделила около 350 млрд долларов.

"Мы помогли им, и Байден выделил им 350 млрд долларов – это было безумие, это одна из причин, почему война продолжилась", – заявил он.

Напомним, Трамп также раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что тот "ужасно справляется со своими обязанностями" и что правительство Германии имеет проблемы в различных сферах, включая политику в отношении Украины.

