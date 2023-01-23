Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не будет направлять чешских солдат в Польшу и страны Балтии в случае нападения РФ

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш озвучил свои шаги на посту главы государства в случае российской агрессии в Европе. Он заявил, что не будет направлять чешских солдат в Польшу и страны Балтии в случае нападения РФ.

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Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, Бабиш хочет мира.

"Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что сказал, что он не будет посылать солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом", – сообщил Йозвяк.

По словам журналиста, Бабиша не смутило даже то, что это является обязательством стран-членов Северо-Атлантического альянса.

"Когда ему сказали, что это обязательство НАТО, он просто ответил: "Я хочу мира", – отметил Йозвяк.

Напомним: Министерство обороны Австрии не исключает нападения на свои территории. В ведомстве считают реальными риски развития войны в Европе уже в текущем году. В частности, там уже говорят о возможном ракетном ударе.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно отчету Лондонского военно-исследовательского института RUSI, в настоящее время страна-агрессор Российская Федерация не способна напасть на какую-либо европейскую страну. Но Европа все активнее готовится к войне.

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