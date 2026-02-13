Украинцы получат постоянное проживание в стране ЕС: названы жесткие условия
Правительство Чехии планирует продолжить политику своих предшественников относительно специального долгосрочного проживания для украинцев. Это означает, что часть беженцев получит стабильный правовой статус в стране.
Об этом сообщает Novinky. Уже 16 января возглавляемый лидером пророссийской партии ANO Андреем Бабишем Кабинет должен рассмотреть поправку о новой регистрации на вид на жительство – по механизму, который в прошлом году вводило правительство Петра Фиалы.
Детали предложения
В пояснении к поправке указано, что процесс регистрации для лиц с временной защитой будет происходить "на таких же условиях, как и в 2025 году". То есть критерии отбора останутся такими же строгими и будут ориентированы прежде всего на экономическую самостоятельность заявителей.
Те, кто соответствует условиям, сможет получить статус на проживание в Чехии в течение 5 лет, а в будущем – возможность подать заявку на постоянное проживание. В 2025 году по программе правительства Фиалы такой статус получили около 16 тыс. украинцев.
Первоначально программа рассчитана на уже интегрированных украинцев, которые работают, обеспечивают себя самостоятельно и не зависят от социальной поддержки. Именно для этой категории правительство и хочет продлить возможность перехода на долгосрочный статус.
Какие условия надо выполнить
- Минимальный годовой доход – 440 тыс. крон брутто.
- За каждого дополнительного члена домохозяйства – 110 тыс. крон до порога.
- Не получать гуманитарной помощи для беженцев.
- Не иметь долгов по медицинскому страхованию.
- Для детей – обязательное посещение школы.
Инициативы Томио Окамуры и движения SPD
Между тем спикер Палаты депутатов и коалиционной партии SPD Томио Окамура продвигает ужесточение политики в отношении иностранцев, в частности украинцев. Среди озвученных им идей:
- ужесточение общих условий проживания иностранцев в Чехии;
- продвижение принципа "чехи первые" на рынке труда;
- обязательства компаний прежде всего трудоустраивать граждан Чехии;
- ограничение времени пребывания беженцев за пределами страны;
- усиление контроля за получением гуманитарной помощи.
По словам Окамуры, соответствующий законопроект должны подготовить до конца мая. Впрочем, даже в случае представления документа он должен пройти полный законодательный процесс, что может длиться много месяцев.
Как уже сообщал OBOZ.UA, крупнейшая медицинская страховая компания Чехии VZP получила почти $515 млн чистой прибыли, связанной со страхованием украинских беженцев. Такую сумму страхователи заработали с начала полномасштабной войны в Украине и до октября 2025 года.
