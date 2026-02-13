Украинцы получат постоянное проживание в стране ЕС: названы жесткие условия

Правительство Чехии планирует продолжить политику своих предшественников относительно специального долгосрочного проживания для украинцев. Это означает, что часть беженцев получит стабильный правовой статус в стране.

Об этом сообщает Novinky. Уже 16 января возглавляемый лидером пророссийской партии ANO Андреем Бабишем Кабинет должен рассмотреть поправку о новой регистрации на вид на жительство – по механизму, который в прошлом году вводило правительство Петра Фиалы.

Детали предложения

В пояснении к поправке указано, что процесс регистрации для лиц с временной защитой будет происходить "на таких же условиях, как и в 2025 году". То есть критерии отбора останутся такими же строгими и будут ориентированы прежде всего на экономическую самостоятельность заявителей.

Те, кто соответствует условиям, сможет получить статус на проживание в Чехии в течение 5 лет, а в будущем – возможность подать заявку на постоянное проживание. В 2025 году по программе правительства Фиалы такой статус получили около 16 тыс. украинцев.

Первоначально программа рассчитана на уже интегрированных украинцев, которые работают, обеспечивают себя самостоятельно и не зависят от социальной поддержки. Именно для этой категории правительство и хочет продлить возможность перехода на долгосрочный статус.

Какие условия надо выполнить

Минимальный годовой доход – 440 тыс. крон брутто.

За каждого дополнительного члена домохозяйства – 110 тыс. крон до порога.

Не получать гуманитарной помощи для беженцев.

для беженцев. Не иметь долгов по медицинскому страхованию .

. Для детей – обязательное посещение школы.

Инициативы Томио Окамуры и движения SPD

Между тем спикер Палаты депутатов и коалиционной партии SPD Томио Окамура продвигает ужесточение политики в отношении иностранцев, в частности украинцев. Среди озвученных им идей:

ужесточение общих условий проживания иностранцев в Чехии;

продвижение принципа "чехи первые" на рынке труда;

на рынке труда; обязательства компаний прежде всего трудоустраивать граждан Чехии;

ограничение времени пребывания беженцев за пределами страны;

усиление контроля за получением гуманитарной помощи.

По словам Окамуры, соответствующий законопроект должны подготовить до конца мая. Впрочем, даже в случае представления документа он должен пройти полный законодательный процесс, что может длиться много месяцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупнейшая медицинская страховая компания Чехии VZP получила почти $515 млн чистой прибыли, связанной со страхованием украинских беженцев. Такую сумму страхователи заработали с начала полномасштабной войны в Украине и до октября 2025 года.

