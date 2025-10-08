'Украине не дадим ни одной кроны': Бабиш предлагает финансировать оружие для ВСУ через ЕС

Претендент на кресло премьер-министра Чехии миллиардер Андрей Бабиш заявил, что намерен прекратить выделение из бюджета страны денег Украине на приобретение оружия. Он отметил, что Прага и так помогает Киеву через Европейский Союз, внося в его бюджет 60 миллиардов крон.

Соответствующее заявление лидер партии ANO сделал во время пресс-конференции в среду, 8 октября. Об этом сообщает Radio Prague International.

"Не будем давать Украине на оружие ни одной кроны. У нас для Чехии денег нет. Думаю, мы помогали Украине прямо, а теперь будем помогать через ЕС", – сказал Бабиш.

В то же время он не видит проблемы в экспорте оружия, произведенного фирмами чешского ОПК.

"Если мы будем в правительстве, то скажем: чешские оружейники, хотите экспортировать в Украину оружие? Нет проблем", – отметил политик.

О чешской снарядной инициативе, по которой при посредничестве и координации Чехии по всему миру закупаются для Украины за средства стран-доноров артиллерийские боеприпасы крупных калибров, он говорил уже в прошедшем времени. Ранее Бабиш обещал ее ликвидировать.

По его утверждению, эту инициативу должны были бы осуществлять непосредственно страны-члены НАТО и она должна была бы быть прозрачной. Бабиш также заявил, что на этой инициативе неназванный "частный субъект" заработал миллиард крон.

Напомним: 4 октября в Чехии прошли парламентские выборы. На них победила пророссийская партия ANO и ее лидер – бывший премьер страны Андрей Бабиш. После подсчета 100% бюллетеней партия Бабиша набрала 34,51% голосов.

Сейчас ANO с позиции победителя парламентских выборов ведет переговоры о формировании нового правительства Чехии.

Андрей Бабиш уже заявил, что Украина якобы "не готова" к вступлению в ЕС, потому что в стране идет война. Он также отметил, что поставками снарядов Украине должно заниматься НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Бабиш уже обещает сократить поддержку Украины, обжаловать увеличение военных расходов НАТО и противостоять Брюсселю. Ирония момента в том, что именно Чехия, которая приняла больше всего украинских беженцев на душу населения в ЕС и была одним из флагманов поддержки Киева, теперь рискует возглавить лагерь "уставших" от войны.

Таким образом, Украина может потерять одного из самых последовательных партнеров в вопросе вооружений, ЕС – еще один голос в пользу санкций, а НАТО – важный мостик между Балтией и Балканами. При Бабише Чехия не станет откровенно и открыто пророссийской. Но она точно станет равнодушной, чего и стремится Кремль от Европы.

