Путь Украины к членству в НАТО стал короче, но не быстрее, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе путь нашей страны к членству в Альянсе стал короче, но не быстрее. Чтобы ускорить процесс вступления в НАТО, Украина должна выполнить определенные задания.

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Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", комментируя принятые в Вильнюсе решения. Теперь мы должны реализовать решение саммита таким образом, чтобы ускорить нашу интеграцию, отметил он.

По словам министра, очень важна отмена ПДЧ для Украины. Еще полгода назад никто даже не решался говорить об этом.

Также необходимым шагом к членству в Альянсе стало создание Совета Украина – НАТО. Президент Владимир Зеленский объяснил его назначение, отметив, что это – инструмент евроатлантической интеграции.

"Мы настояли, чтобы в правилах процедуры Украина-НАТО было написано, что это инструмент приближения Украины к НАТО. Поэтому все затачивается под ускорение нашего членства в Альянсе", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Вильнюсе 12 июля завершился второй день саммита НАТО. Украинская делегация продлила двусторонние переговоры с партнерами, основным приоритетом которых стало усиление украинской армии на поле боя. Кроме того, на полях саммита состоялось первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО. Все детали вы найдете в нашем материале.

– Лидеры стран "Группы семи" согласовали на полях саммита НАТО в Вильнюсе "Совместную декларацию о поддержке Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для Украины.

– Дмитрий Кулеба заявил, что никакие гарантии безопасности не заменят Украине членство в НАТО. Вступление нашей страны в Североатлантический альянс является самой мощной гарантией того, что в Европе больше не будет войны.

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