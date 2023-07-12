'Большая семерка' объявила общие 'исторические' гарантии безопасности для Украины: декларация G7

Лидеры стран "Группы семи" (G7) согласовали на полях саммита НАТО в Вильнюсе "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для Украины. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед нашим государством, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сама декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг - заключение системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия. Ключевым тезисом Декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО", – подчеркнул Ермак.

Глава ОП перечислил компоненты, содержащие гарантии безопасности:

– Меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь.

– Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Все эти принципы были заложены в концепции Kyiv Security Compact группы Расмуссен-Ермак.

– Поддержка в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права. Это означает, что государства-члены G7 полностью поддерживают инициативы Офиса президента в плоскостях санкционной политики и правосудия.

"Нельзя еще раз допустить повторение того, что произошло в Украине, и эта декларация подтверждает нашу готовность позаботиться, что Украина в дальнейшем не останется уязвимой перед новыми варварскими действиями России. Поддержка движения Украины по пути в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и огромной поддержкой стран-членов НАТО станет мощный сигнал для президента Путина и вернет мир в Европу", – отметил премьер Британии Риши Сунак еще до подписания декларации.

Полный текст декларации обнародован на сайте президента.

Ранее о подготовке гарантий безопасности сообщали в правительстве Великобритании.

"Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую следующую агрессию. Это первый раз, когда такое количество стран принимает подобное комплексное соглашение", – отмечали в пресс-службе британского правительства.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружие. Причем последний из трех перечисленных пунктов для Украины сейчас является приоритетом номер один.