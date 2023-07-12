'Инструмент интеграции, а не просто партнерство': Зеленский объяснил назначение Совета Украина – НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение Совета Украина–НАТО. По его словам, это не просто партнерство. Это, как утверждает гарант, инструмент евроатлантической интеграции.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер утверждает, что Совет Украина–НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Для нас важно, что Совет Украина–НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства. Пока мы идем к членству в НАТО, Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности именно на пути в Альянс. Сейчас есть соответствующий пакет гарантий, и я прошу вас поддержать и присоединиться к нему. Сейчас зафиксировано, что на пути к членству Украины в НАТО не потребуется План действий по членству. И это справедливо. Благодарю вас за это признание", – заявил президент.

Он отдельно обратил внимание на формулировки относительно "условий" для Украины, чтобы она получила приглашение в НАТО.

"Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику в этих условиях. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила, когда Украина присоединится к Альянсу", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, в Вильнюсе 12 июля стартовал второй день саммита НАТО. Украинская делегация продолжила двусторонние переговоры с партнерами, основным приоритетом которых стало усиление украинской армии на поле боя и получение нового оружия для украинских воинов. Президент Владимир Зеленский встретился с рядом лидеров стран-партнеров, в ходе встреч были достигнуты важные договоренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Это произойдет после выполнения ряда обязательных условий.

Также ранее Зеленский ответил на дискуссии относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, неготовность пригласить нашу страну в Альянс или сделать его участницей означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

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