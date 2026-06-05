В Кремле ответили, планируется ли встреча Путина с Трампом, и вспомнили о письме от Зеленского

Кремль пока не планирует участвовать в организации встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По состоянию на сейчас таких планов у Москвы нет.

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Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят пропагандистские росСМИ.

Что сказал Песков

По его словам, сначала надо"поработать над украинским урегулированием". В то же время, по словам кремлевского чиновника, такая встреча возможна.

"Я бы сказал, вероятность такой встречи 50 на 50. Или будет, или не будет", – сказал Песков.

Также, по его словам, Путину доложили о получении письма от президента Украины Владимира Зеленского. Однако как отреагировал кремлевский лидер, Песков не сообщил.

"Не буду забегать вперед. Президент даст оценку письму господина Зеленского, стоит этого дождаться", – ответил чиновник.

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

В частности, президент обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, и такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

Как сообщал OBOZ.UA, письмо поддержал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что поддерживает идею переговоров между Киевом и Москвой для обсуждения завершения войны в Украине, и добавил, что такая встреча может состояться при содействии Вашингтона.

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