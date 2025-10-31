Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний стало реакцией на действия Кремля. По словам Грэма, американский лидер действует в ответ на "ядерные провокации России", подчеркивая, что политика Вашингтона теперь базируется на принципе взаимности.

Об этом он сказал в комментарии каналу"Суспільне" после встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем, которая состоялась сегодня.

"Доктрина Трампа – если вы "лезете" к нам, мы полезем к вам. Если вы хороший друг и союзник, мы будем хорошим другом и союзником", – сказал сенатор.

Успешный визит и торговые результаты

Грэм также отметил, что визит президента США в Китай стал одним из самых успешных среди международных поездок американских лидеров последних лет. По его словам, стороны договорились о ряде экономических вопросов – в частности относительно фентанила, тарифов и закупки сои.

"Похоже, мы получаем определенную помощь по фентанилу, похоже, он снижает тарифы, похоже, они собираются покупать сою", – сказал политик.

Он добавил, что ожидает дальнейших разговоров с Трампом о результатах переговоров с Китаем и особенно о том, обсуждался ли вопрос Украины и возможность "посадить Путина за стол переговоров".

Возобновление испытаний в США

Ранее Дональд Трамп заявил, что поручил Департаменту войны возобновить тестирование ядерного оружия, чтобы "уравнять условия" с другими государствами, которые уже проводят собственные испытания. Решение вызвало широкую реакцию среди союзников США, а также в Конгрессе, где некоторые члены обеих партий призывают к осторожности в ядерной политике.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном испытании подводного аппарата "Посейдон". Кремль традиционно назвал его "неперехватываемым" и имеющим мощность выше межконтинентальной ракеты "Сармат".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия провела тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В учениях приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие так называемой ядерной триады.

