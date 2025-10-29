Путин похвастался испытаниями 'Посейдона' с ядерной энергетической установкой

Российский диктатор Владимир Путин продолжает хвастаться "инновационным оружием, аналогов которому нет нигде в мире". В этот раз военный преступник рассказал об испытаниях подводного аппарата "Посейдон".

По словам главаря Кремля, в качестве двигателя в подводном аппарате выступает ядерная энергетическая установка. Об этом Путин рассказал во время посещения военного клинического госпиталя в Москве.

Москва продолжает бряцать оружием

Диктатор РФ заявил, что испытания подводного аппарата "Посейдон" состоялись 28 октября. Также Путин рассказал, что на испытаниях "Посейдона" запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени".

"Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это подводное безэкипажное изделие "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой. Это огромный успех", – сказал диктатор РФ.

В традиционной для кремлевской риторики манере Путин заявил, что способов перехвата "Посейдона" не существует. Он также добавил, что мощность "Посейдона" значительно превышает мощность межконтинентальной российской ракеты "Сармат".

"По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, и в ближайшее время вряд ли появится", – выдал главарь Кремля.

Что известно о "Посейдоне"

"Посейдон" – это проект автономного подводного аппарата, который называют ядерной торпедой или мини-подлодкой из-за его характеристик и назначения. Заявленной целью оружия российские оккупанты называют нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника, военно-морским базам и поражение кораблей, прежде всего за счет обширного радиоактивного заражения и других факторов ядерного взрыва.

Это проект рассматривается как элемент ядерного сдерживания и оружие второго удара. Некоторые источники предполагают, что подрыв может быть рассчитан на создание искусственного цунами. По предварительным данным, "Посейдон" несет ядерную боеголовку. Оценки ее мощности значительно разнятся в открытых источниках – от 2 мегатонн до 100 мегатонн. Есть упоминания о возможности несения так называемой "грязной бомбы" для максимального заражения местности.

Открытой и проверенной информации о "Посейдоне" мало, но в различных источниках приводятся разные данные. В качестве двигателя торпеды выступает ядерный, который обеспечивает практически неограниченную дальность хода.

Скорость "Посейдона", согласно открытым источникам, варьируется от 100 до 200 км/ч. Также заявляется, что торпеда может погружаться на глубину более 1000 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км.

