В России на фоне затягивания переговоров похвастались тренировкой стратегических ядерных сил: говорят, что руководил Путин

Страна-террорист Россия провела тренировку стратегических ядерных сил, во время которой осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В учениях приняли участие наземная, морская и авиационная составляющая так называемой "ядерной триады".

В пресс-службе Кремля заявили, что тренировкой руководил непосредственно российский диктатор Владимир Путин. Пусками ракет управляли специалисты Национального центра управления обороной России.

Маневры проводились под личным контролем Путина, который наблюдал за ходом запусков в режиме видеосвязи. Кремль заявил, что учения имели целью проверить готовность ядерных сил к "соответствующему реагированию" в случае угрозы для государства.

Во время учений оккупанты отработали боевое применение стратегических носителей ядерного оружия. С космодрома Плесецк осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в направлении полигона "Кура" на Камчатке. Из акватории Баренцева моря атомный подводный крейсер стратегического назначения "Брянск" запустил ракету "Синева".

К операции также привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября на северо-западе Польши на полигоне возле города Дравско-Поморское стартовали военные у чения "Храбрый тигр". Военнослужащие и медики-резервисты провели тренировки, которые учитывали опыт украинских защитников в войне с российскими оккупантами.

Также ранее, 13 октября, НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025. Маневры проводятся для проверки готовности Альянса и демонстрации способности защищать всех союзников от потенциальных угроз.

