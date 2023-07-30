Проверяет НАТО? Портников объяснил, зачем Путин публично угрожает Польше

Украинский публицист и журналист Виталий Портников сказал, что заявления кремлевского режима о намерении России оккупировать европейские страны являются манипуляцией. По его словам, таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается проверить реакцию НАТО.

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В то же время такой агрессивной риторикой РФ надеется держать в напряжении страны Альянса. Об этом Портников рассказал в интервью изданию "Телеграф".

Портников подчеркнул, что сейчас заявления страны-агрессора выглядят, как манипуляция, однако следует также учитывать вероятность реальной военной провокации.

"Я не считаю, что их заявления носят лишь риторический характер. Но следует четко понимать, что эта провокация будет осуществляться исключительно частной военной компанией "Вагнер", а не регулярной российской или белорусской армией. В этом и состоит вся идея сделки, которая проводилась в последние месяцы", – объяснил Портников.

Кроме того, публицист отметил, что наемники ЧВК "Вагнер" в основной массе отказались подписывать контракты с минобороны РФ. Следовательно, кремлевский режим якобы не имеет никакой ответственности за дальнейшие действия "вагнеровцев". При этом на недавней встрече с Путиным белорусский диктатор Александр Лукашенко также дал понять, что не может влиять на "вагнеровцев" и не может "сдерживать их желания".

Портников отметил, что в случае вторжения наемников ЧВК "Вагнер" на территорию Польши или Литвы, белорусский и кремлевский режимы будут заявлять, что не имеют никакого отношения к "вагнеровцам".

"Польша сепаратно от НАТО не будет воевать, но тут другой вопрос. Вылазка ЧВК "Вагнер" все же покоряется России и Беларуси. И условия им ставят руководители этих стран. Вот Польша предъявляет претензии белорусам и россиянам, на что Лукашенко и Путин отвечают, что "мы не имеем никакого отношения к этим зэкам и уголовникам". Они также скажут: "Когда эти люди шли на Москву, вы почему-то радовались, хотя мы вас предупредили, что речь идет об опасных преступниках", – говорит Портников.

По словам Портникова, "вагнеровцы" только формально не связаны с российским государством, но на самом деле ЧВК является частью главного разведывательного правления генштаба РФ. Также он предупредил, что практика с 2014 года на территории Донбасса может быть перенесена на территорию Польши. Поэтому в случае такой агрессии выбор уже будет стоять за НАТО – считать вторжение "вагнеровцев" актом агрессии России или нет.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и его беларуский прихвостень Александр Лукашенко усилили информационные операции, направленные против Запада. Информационное давление усиливается сообщениями о прибытии на территорию республики колонн наемников ЧВК "Вагнер".

Ранее Лукашенко заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в "поход" на Польшу. После боев на востоке Украины они якобы хотят устроить "экскурсию в Варшаву и Жешув". При этом диктатор выдал очередную басню об угрозе "расчленения Украины" и пообещал "поддержать" западное украинское население, если его "попросят".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время Польша планирует значительно увеличить свою армию в связи с растущим количеством боевиков из частной военной компании "Вагнер" в Беларуси. Согласно планам, в стране будет создано семь дивизий вместо текущих трех, причем шесть из них будут боевыми, а седьмая – резервной.