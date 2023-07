Путин и Лукашенко усилили информоперации против Запада и запугивают 'Вагнером': в ISW заявили, что угрозы нет

Российский диктатор Владимир Путин и его беларусский коллега Александр Лукашенко, которые накануне встретились под Санкт-Петербургом, усилили информационные операции, направленные против Запада. Они оба ложно заявляют о том, что контрнаступление Украины "провалилось".

Все это усиливается сообщениями о прибытии на территорию республики колонн наемников ЧВК "Вагнер". Однако аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) говорят, что причин для опасений по поводу угрозы со стороны "вагнеровцев" на данный момент нет – ни для Украины, ни для Польши.

В первую очередь там напомнили, что высокопоставленные западные и украинские лидеры, а также в самом ISW продолжают считать, что еще слишком рано оценивать украинское контрнаступление.

"Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начинать решительные операции в любое время и в любом месте по своему выбору", – подчеркнули военные эксперты.

Лукашенко и Путин на своей встрече 23 июля также запугивали информацией о том, что группа "Вагнера" якобы представляет угрозу для Польши. Но аналитики ISW уверенны, что ныне нет никаких указаний на то, что "вагнеровцы" в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу без значительного перевооружения.

"Поскольку условием сделки Путина, Лукашенко и Пригожина, положившей конец вооруженному мятежу, была передача "Вагнером" такого оружия министерству обороны России", – напомнили в ISW.

Там также добавили: снимки Maxar основной базы ЧВК "Вагнер" в селе Цель возле Осиповичей, сделанные со спутника 23 июля, показывают, что транспортные средства, в настоящее время припаркованные в зоне хранения и вокруг нее, представляют собой в основном сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

"Войска "Вагнера" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, если на то пошло, до тех пор, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Но даже тогда они не будут представлять серьезной угрозы для НАТО", – уверенно заявили в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Лукашенко встретился с Путиным и они якобы обсудили развитие стратегического партнерства между своими странами. Однако британский военный аналитик Шон Белл считает, что Лукашенко является "марионеткой" путинского режима, а кровавый диктатор РФ таким образом вторгается в Беларусь.

