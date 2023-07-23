Лукашенко заявил, что 'Вагнер' хочет наступать на Польшу, и обсудил с Путиным 'расчленение Украины'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в "поход" на Польшу. После боев на востоке Украины они якобы хотят устроить "экскурсию в Варшаву и Жешув". При этом диктатор выдал очередную басню об угрозе "расчленения Украины" и пообещал "поддержать" западное украинское население, если его "попросят".

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Соответствующее заявление он озвучил 23 июля на встрече с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. "Нас начали "напрягать" "вагнеровцы": "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю: "Вам зачем на Запад?" "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – утверждает Лукашенко.

По его словам, сейчас якобы много разговоров идет "о вступлении Украины в НАТО по частям", чтобы таким образом "оторвать западную Украину".

"Отрыв западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо! И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос", – сказал он главе Кремля.

В то же время Лукашенко пообещал показать Путину карту "переброски польских войск к границам Беларуси".

Кроме того, беларуский диктатор выдал, что украинского контрнаступления якобы "нет". В ответ Путин хвастливо выдал, что "оно есть, но провалилось".

Отметим, ранее Москва уже разгоняла фейк о том, что Польша якобы планирует захватить западные территории Украины под предлогом миротворческой миссии. Такой нарратив пропаганды агрессора призван посеять раздор между Польшей и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером накануне Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом. Среди анонсированных тем переговоров с Путиным назывались вопросы "безопасности", санкции и Союзное государство.

– 21 июля на заседании совбеза РФ Путин выдал, что Польша якобы намерена "отобрать" земли у Украины и Беларуси. Также диктатор заявил, что западные территории Польши якобы были "подарком Сталина полякам".

– В Польше ответили Путину, напомнив, что Сталин был военным преступником, из-за которого погибли сотни тысяч поляков. Посла РФ вызвали в польский МИД.

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