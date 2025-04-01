Противовоздушная оборона, оружие и финансы: Бербок в Киеве объявила о новом пакете помощи Украине

Во вторник, 1 апреля, Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ходе этого визита она объявила о новом пакете военной помощи Украине на 130 миллионов евро.

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В целом в этом году ФРГ продолжит оказывать нашей стране сильную поддержку – она составит 7 миллиардов евро. Об этом в традиционном вечернем обращении к украинским сказал президент Владимир Зеленский.

"Германия – это один из самых больших наших друзей в плане поддержки. Противовоздушная оборона, оружие, финансы – мы в Украине вместе с Германией спасли тысячи и тысячи жизней. Есть сегодня новый пакет поддержки", – отметил он.

Глава государства отметил недавно реализованные предварительные договоренности Киева с Берлином по поводу оружия и защиты неба нашего неба. Зеленский поблагодарил за то, что немецкая поддержка остается для Украины вполне предсказуемой и системной.

С Бербок он обсудил продолжение поддержки нашего государства, приближение достойного мира и наработку форматов гарантий безопасности.

"Германия является лидером в Европе по объему оказанной нам помощи. Это финансы, оружие, укрепление нашей противовоздушной обороны: шесть систем IRIS-T, три системы Patriot, а также зенитные установки Gepard. Вся эта помощь спасла тысячи жизней", – отметил гарант.

Он добавил, что стабильность поддержки – один из ключевых факторов в защите от российской агрессии. Российский диктатор Путин рассчитывает именно на паузы в поставках и спорах между партнерами, поскольку они являются признаками нестабильности.

"Он верит в то, что единство в защите жизни не сохранится. И поэтому так важно делать все, чтобы сохранить единство, сохранить конструктивную работу со всеми партнерами. Украина это делает", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бербок заявила, что Россия должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий. Сейчас же страна-агрессор продолжает выдвигать все новые и новые требования уступок со стороны Украины в переговорах о прекращении огня, что нельзя назвать диалогом.

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