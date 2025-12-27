'Прогресс есть': Зеленский рассказал о мирных переговорах и позиции США относительно завершения войны

Переговоры президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом, которые состоятся уже в воскресенье 28 декабря, будут публичными и будут проходить в присутствии камер и СМИ.

Факт того, что эта встреча состоится, является результатом ранее достигнутого прогресса в ходе переговоров украинской и американской делегаций. Об этом заявил глава нашего государства отвечая на вопросы журналистов.

"Факт того, что завтра будет встреча с Трампом говорит о том, что прогресс есть", – заявил Зеленский.

Дополняется...