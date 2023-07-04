'Хотим получить для Украины максимальный результат': Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО

Украина находится в процессе активных переговоров с партнерами с целью достижения максимальных результатов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Уже имеются значительные достижения в этом направлении.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, украинцы работают на максимальный результат.

"Как пел наш классик "утром до ночи, вижу твои глаза", мы "с утра до ночи" видим перед собой Вильнюсский саммит и постоянно ведем переговоры… Сейчас мы вошли в очень интенсивную фазу переговоров. Они непростые. Уже есть достижения, но это достижения. еще не те достижения, которые полностью удовлетворяют нас Поэтому будем работать буквально до последней минуты для того, чтобы получить для Украины максимальный результат", – сказал Кулеба.

Глава Министерства иностранных дел Украины высказал комментарий относительно будущих действий страны в случае, если саммит НАТО не сможет полностью оправдать ожидания Украины. Он подчеркнул, что несмотря на это, Украина будет продолжать свою работу и стремиться к достижению своих целей. В случае, если желаемого результата не будет достигнуто сразу, он подчеркнул уверенность в том, что Украина не остановится и продолжит усилия для достижения своих стратегических интересов в будущем.

"Но работаем на результат. Я уже сказал, что некоторые серьезные результаты вырисовываются, но мы всегда работаем на максимальный результат", – акцентировал глава украинской дипломатии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава МИД Кулеба на фоне обсуждения в Берлине перспектив для Украины в НАТО призвал не повторять ошибок Ангелы Меркель в 2008 году.

"Тогда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО. Тогда она открыла дверь для вторжения Путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма", – подчеркнул дипломат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!